“국회 마비 시도가 내란”… 윤석열 무기징역

‘내란 우두머리’ 1심 선고공판

이미지 확대 ‘내란 우두머리 혐의’ 윤석열 전 대통령 1심 선고공판 윤석열 전 대통령이 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고공판에 출석하고 있다. 윤 전 대통령은 이날 내란 우두머리 혐의 1심 선고공판에서 2024년 12월 3일 비상계엄을 선포한 지 443일 만에 무기징역을 선고받았다. 2026.2.19 서울중앙지법 제공

이미지 확대 미소 짓다 질끈 윤석열 전 대통령이 19일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 ‘12·3 비상계엄’ 관련 내란 우두머리 혐의 사건 1심 선고 공판에 출석해 미소를 짓고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 윤 전 대통령이 눈을 감고 지귀연 부장판사의 판결문 낭독을 듣고 있는 모습. 이날 재판부는 비상계엄 선포가 ‘국헌 문란 목적’과 ‘폭동’ 요건을 충족하는 내란 행위라고 판단해 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고했다.

서울중앙지법 제공

이미지 확대 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관 등 피고인들이 19일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에서 지귀연 부장판사의 주문을 듣고 있다.

서울중앙지법 제공

2026-02-20 1면

윤석열 전 대통령이 19일 내란 우두머리 재판 1심에서 무기징역을 선고받았다. 2024년 12월 3일 비상계엄이 선포된 지 443일 만에 계엄에 대한 법정 공방의 일차적인 매듭이 지어진 것이다. 재판부는 “군을 국회로 보낸 것이 이 사건의 핵심”이라며 “비록 헌법이 정하고 있는 대통령의 권한 행사라 하더라도, 국회의 권한을 침해하거나 행정 사법의 본질적 기능을 침해하는 것이라면 국헌문란 목적의 내란죄에 해당한다”고 판시했다. 12·3 비상계엄이 내란 행위에 해당한다는 점을 못박은 것이다.서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연)는 이날 오후 3시 417호 대법정에서 윤 전 대통령에게 “주도적인 계획으로 많은 사람들을 관여시켰으며, 계엄으로 인해서 막대한 사회적인 비용이 초래됐고 이에 대한 사과의 뜻을 내비치는 모습을 찾아보기도 힘들다”고 질타하면서 이같이 선고했다.함께 재판에 넘겨진 김용현 전 국방부 장관과 노상원 전 국군정보사령관, 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울경찰청장, 목현태 전 국회경비대장 등의 내란 중요임무 종사 혐의도 인정됐다.특히 윤 전 대통령과 함께 주도적으로 비상계엄을 준비한 공범으로 지목된 김 전 장관에 대해서는 “윤석열의 비이성적 결심을 옆에서 조장한 측면이 있는 것으로 보인다”면서 내란 공범들 중 가장 무거운 징역 30년을 선고했다.재판부는 내란죄의 주요 성립 요건인 국헌문란의 목적과 폭동 행위가 모두 인정된다고 봤다. 특히 윤 전 대통령이 국회로 군대를 투입한 행위에 대해 “국회 활동을 저지하거나 마비시켜서 국회가 상당 기간 그 기능을 제대로 못 하게 하려는 목적이 있었다고 보기에 충분하다”고 판단했다. 군 투입 당시 철수 시점에 대한 계획이 없었던 점에 비춰 보면 윤 전 대통령의 마음먹기에 따라 국회 활동 저지 기간이 상당 기간임을 예정하고 있었다고 볼 수 있다는 취지에서다.대통령의 국가긴급권 비상계엄 행위가 내란죄에 해당하는지에 대해서도 “대통령의 비상계엄 선포 자체는 내란죄가 될 수 없고 사법심사의 대상이 된다고 보기 어렵다”면서도 “결국 헌법이 정한 권한 행사라는 명목으로 실제로는 동의할 수 없는 실력행사를 했다면 국헌문란 목적의 내란죄가 성립할 수 있다”고 판시했다.재판부는 “자유민주주의 체제 수호를 위한 목적이었기 때문에 국헌문란의 내란 행위가 될 수 없다”는 윤 전 대통령 측 주장에 대해 “국가 위기 상황이라는 판단하에 바로잡고자 한 것은 동기나 명분에 불과하고, 이를 위한 수단으로 병력 출동 및 국회 봉쇄 시도에 나아간 잘못을 저지른 건 명백히 구분돼야 한다”면서 “성경을 읽는다는 이유로 촛불을 훔칠 수는 없다”고 꾸짖기도 했다.다만 “윤 전 대통령 등이 지난 2023년 10월 이전부터 비상계엄을 수단으로 한 내란을 준비했다는 특검의 주장에 대해선 “그런 경위를 인정할 증거가 부족하다”면서 “윤 전 대통령이 적어도 2024년 12월 1일 무렵에 계엄을 결심한 것이 이 사건의 실체에 부합하는 것으로 보인다”며 마찬가지로 받아들이지 않았다.이른바 ‘노상원 수첩’은 작성 시기를 정확히 알 수 없는 데다 일부 내용은 실제와 불일치하며, 비상계엄에 취해진 각종 조치를 보면 장기간 준비했다고 보기에 지나치게 준비가 허술하다는 게 재판부의 판단이었다.재판부는 이날 선고 과정에서 고대 로마와 중세시대, 근대 영국에 이르기까지 내란죄의 연혁을 두루 짚는가 하면, 아프리카 등 개발도상국이나 선진국의 내란 범죄 유사 사례를 찾아봤다는 점을 언급하기도 했다. 현직 대통령에 의한 내란 행위라는 전대미문의 범죄에 대한 법적 판단을 두고 양측의 반발을 최소화하기 위한 의도로 풀이된다.재판부는 양형과 관련해 “윤 전 대통령은 범행을 직접, 주도적으로 계획했고 많은 사람을 범행에 관여시켰다”며 “비상계엄으로 인해 막대한 사회적 비용이 초래됐고, 피고인이 그 부분에 대해 사과의 뜻을 내비치는 모습을 찾아보기 힘들다”고 질타했다. 윤 전 대통령이 재판에 별다른 사정 없이 출석을 거부하기도 했다고 지적했다.다만 아주 치밀하게 계획을 세운 것으로 보이지는 않는 점, 물리력 행사를 최대한 자제시키려 한 사정, 실탄 소지나 직접적인 물리력과 폭력을 행사한 예는 거의 찾아보기 어려웠던 점 등을 양형에 참작했다.재판부는 또 본격적인 선고에 앞서 현직 대통령의 불소추특권의 범위 및 검찰과 고위공직자범죄수사처(공수처)의 내란죄 수사 개시 권한 여부 등 재판 과정에서 제기된 절차적 논란에 대해서도 판단했다. 재판부는 대통령에 대한 수사가 가능하다고 보고, 또 검찰과 공수처의 직권남용 권리행사방해의 관련 범죄로서 내란죄 수사 권한도 인정했다.한편 윤 전 대통령 측 변호인단은 이날 선고 직후 입장문을 배포하고 “사법부가 선동된 여론과 정적을 숙청하려는 정치권력에 무릎을 꿇고 말았다”면서 격앙된 반응을 보였다. 내란 특검 측도 “재판부의 노고에 감사드린다”면서 “의미 있는 판결이었지만 사실 인정과 양형 부분에 상당한 아쉬움이 있다”고 밝혔다.김희리 기자