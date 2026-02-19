사회 법원·검찰 [속보] ‘내란 우두머리’ 윤석열 1심 무기징역 선고 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/02/19/20260219500197 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-02-19 16:07 입력 2026-02-19 16:03 이미지 확대 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고. 2026.2.19 유튜브 캡처 [속보] ‘내란 우두머리’ 윤석열 1심 무기징역 선고 [속보] 김용현 1심 징역 30년…노상원 징역 18년[속보] 조지호 1심 징역 12년…김봉식 징역 10년[속보] 법원, 김용군·윤승영은 무죄 선고 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 윤석열의 1심 선고 결과는 무엇인가요? 무기징역 사형