[속보] ‘내란 우두머리’ 윤석열 1심 무기징역 선고

김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-02-19 16:07
입력 2026-02-19 16:03
윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고. 2026.2.19 유튜브 캡처
윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 1심 선고. 2026.2.19 유튜브 캡처


[속보] ‘내란 우두머리’ 윤석열 1심 무기징역 선고

[속보] 김용현 1심 징역 30년…노상원 징역 18년

[속보] 조지호 1심 징역 12년…김봉식 징역 10년

[속보] 법원, 김용군·윤승영은 무죄 선고

김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
