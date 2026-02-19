[속보] 재판부 “尹·김용현, 국헌문란 목적 폭동 인정…尹, 내란 우두머리죄 성립”

이미지 확대 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 19일 서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연) 심리로 417호 대법정에서 열리는 선고 공판에 참석해 변호인과 대화를 나누며 웃고 있다. 2026.2.19. 연합뉴스TV 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

[속보] 尹 ‘내란 우두머리’ 혐의 1심 선고공판 시작[속보] 尹, 남색 정장 차림으로 미소 띤 채 입장[속보] 재판부 “재직 중 대통령도 수사 가능”[속보] 재판부 “검찰, 내란죄 수사권 있어”[속보] 재판부 “공수처도 내란죄 수사 개시 가능”[속보] 재판부 “검찰의 내란죄 기소, 위법하지 않아”[속보] 재판부 “공수처 증거 빼도 유죄 판단에 충분”[속보] 재판부 “위법 수집 증거 주장, 받아들이지 않아”[속보] 재판부 “尹, 김용현에 계엄 세부 내용 맡겼던 것으로 보여”[속보] 재판부 “사건 핵심은 군을 국회로 보낸 것”[속보] 재판부 “노상원 수첩, 작성 시기 알 수 없고 조악해”[속보] 재판부, 尹 ‘장기독재 목적 1년전 계엄준비’ 특검 주장은 불인정[속보] 재판부 “尹, 국회 활동 저지·마비시켜 기능 못하게 하려는 목적”[속보] 재판부 “국회 활동 상당 기간 저지하려는 목적 뚜렷”[속보] 재판부 “내란죄, 국가 존립 침해하는 죄”[속보] 재판부 “국헌문란 목적 내란죄, 대통령도 저지를 수 있어”[속보] 재판부 “비상계엄 선포, 국회 권한 침해했으면 국헌문란목적 내란죄 해당”[속보] 재판부 “계엄 선포, 국회 봉쇄, 포고령 공고 등 ‘폭동’에 해당”[속보] 재판부 “尹·김용현, 국헌문란 목적 폭동 인정”[속보] 재판부 “尹·김용현, 내란죄 성립…尹은 ‘내란 우두머리’”김소라 기자