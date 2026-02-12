‘내란 중요임무 종사’ 폭넓게 인정… ‘2인자’ 김용현 형량 커지나

이상민 선고로 본 양형 기준

이미지 확대 12·3 비상계엄 당시 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 가담한 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관이 1심에서 실형을 선고받았다.

서울중앙지법 형사합의32부(류경진 부장판사)는 12일 내란 중요임무 종사 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 전 장관에게 징역 7년을 선고했다.

이날 열린 선거공판에 이 전 장관이 출석해 있다. 2026.2.12

‘비상계엄 사태가 내란에 해당한다’는 사법부 판단이 한덕수 전 국무총리 1심에 이어 이상민 전 행정안전부 장관의 1심 선고에서도 유지됐다. ‘12·3 계엄은 내란’이라는 사법부의 기조가 굳어지고 있어 윤석열 정부 국무위원들에 대한 다른 재판에도 영향을 미칠 전망이다.서울중앙지법 형사합의32부(부장 류경진)는 12일 내란 중요임무 종사 등 혐의로 기소된 이 전 장관의 1심 선고에서 12·3 비상계엄을 국헌 문란을 목적으로 일으킨 내란에 해당한다고 판단했다. 재판부는 형법상 내란죄와 관련해 “국헌 문란의 목적은 엄격한 증명이나 확정적 인식을 요하지 않는다. 미필적 인식만 있으면 족하다”, “전체적으로 의사를 가지고 기여한 바가 있는 이상 내란죄 죄책을 함께 질 수밖에 없다”고 판시했다.내란 중요임무 종사죄를 폭넓게 인정하는 복수의 재판부가 생겨나면서, 내란 중요임무 종사 혐의가 적용된 박성재 전 법무부 장관, 김용현 전 국방부 장관 등의 사건을 맡은 재판부들도 죄책을 무겁게 볼 가능성이 커졌다는 전망이 나온다.박 전 장관은 법무부 출입국본부 출국금지팀 비상대기 명령, 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 공간 확보 등을 구체적으로 지시한 혐의를 받는다. 박 전 장관 사건을 심리하는 재판부는 한 전 총리에게 징역 23년의 중형을 선고한 이진관 재판부다.재판부가 이 전 장관에게 특검 구형량인 징역 15년에 못 미치는 7년을 선고한 것도 다른 재판부의 양형에 영향을 미칠 수 있다. 재판부는 ▲이 전 장관이 내란을 사전에 모의한 정황이 없는 점 ▲적극적으로 내란 중요임무를 수행했다고 볼 자료가 없는 점 ▲이 전 장관의 지시가 실제 이뤄지지 않은 점 등을 고려해 형을 정했다. 다른 재판부도 내란 가담 정도와 이행 결과 등을 따져본 뒤 형량을 가감하는 방식으로 선고를 내릴 것으로 예상된다.이 기준에 따르면 ‘내란 2인자’로 지목돼 국무위원 중 가장 무거운 무기징역을 구형받은 김 전 장관은 중형이 전망된다. 김 전 장관은 다른 국무위원들과 달리, 윤 전 대통령과 계엄을 사전에 모의하는 등 관여 정도가 깊다. 김 전 장관 1심 선고는 오는 19일 윤 전 대통령 선고와 함께 이뤄진다.고혜지 기자