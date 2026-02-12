검찰, ‘대장동 50억’ 곽상도 부자 1심 공소기각·무죄에 항소

이미지 확대 미소 보이는 곽상도 전 의원 곽상도 전 의원이 6일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고를 마친 뒤 입장을 밝히며 미소를 짓고 있다. 이날 법원은 ‘대장동 50억 클럽’ 관련 범죄 수익을 은닉한 혐의를 받는 곽 의원에 대한 공소를 기각했다. 2026.2.6 공동취재

검찰이 대장동 민간업자들로부터 뇌물을 받고 은닉한 혐의를 받는 곽상도 전 국민의힘 의원에 대해 공소기각 판결한 1심에 불복해 항소했다.서울중앙지검은 12일 오후 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 곽 전 의원에 대해 공소기각 판결을 한 1심 법원에 항소장을 제출했다고 밝혔다.또한 특정범죄 가중처벌법상 뇌물·범죄수익은닉 혐의를 받는 아들 병채씨에게 무죄, 범죄수익은닉·알선수재·정치자금법 위반 혐의를 받는 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨에게 벌금 500만원을 선고한 법원 판단에 대해서도 항소했다.검찰은 “1심 판결에 사실오인 및 법리오해 사유가 있다”며 “또 피고인 곽상도 등에 대한 선행사건인 특가법위반 등의 항소심과 합일적으로 판단 받을 필요가 있는 점 등도 고려했다”고 밝혔다.앞서 서울중앙지법 형사합의23부(부장 오세용)는 지난 6일 곽 의원에 대해 공소기각 판결을 하며 공소사실이 공소권 남용해 해당한다고 판단했다.당시 재판부는 “검사는 곽 전 의원과 김 씨에 대한 선행사건 항소심 절차 대신 이 사건 공소제기를 통해 1심 판단을 사실상 두 번 받아 뒤집고자 하는 의도를 가지고 자의적으로 공소권을 행사했다”고 밝혔다.하승연 기자