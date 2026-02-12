사회 법원·검찰 [속보] 이상민 재판부 “윤석열 등 국헌문란 목적 내란 행위” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/02/12/20260212500242 URL 복사 댓글 0 신진호 기자 수정 2026-02-12 14:58 입력 2026-02-12 14:33 이미지 확대 이상민 전 장관 1심 선고공판. 2026.2.12 유튜브 캡처 법원 “이상민 행위, 내란 중요임무 종사 해당” 법원 “이상민 단전·단수 지시, 직권남용죄는 불인정”법원 “이상민, 비상계엄 위헌·위법성 인식했을 것”신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 법원은 이상민의 행위가 내란 중요임무 종사에 해당한다고 판단했는가? 해당 비해당