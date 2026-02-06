사회 법원·검찰 [속보] ‘50억 클럽’ 곽상도 1심 공소기각…아들은 무죄 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/02/06/20260206500193 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-02-06 14:35 입력 2026-02-06 14:35 이미지 확대 곽상도 26일 서울 여의도 국회에서 열린 자유한국당 원내대책회의에 곽상도 의원이 참석하고 있다. 2019. 3. 26 정연호 기자 tpgod@seoul.co.kr [속보] ‘50억 클럽’ 곽상도 1심 공소기각…아들은 무죄 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 곽상도 1심 판결 결과는 무엇인가? 공소기각 유죄