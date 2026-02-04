[속보] 10대 남성이 또래 여중생 집 무단침입해 성폭행…소년부 송치

이미지 확대 서울신문DB

또래 여중생의 집에 무단으로 침입해 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 10대 소년범이 가정법원 소년부에 송치됐다.4일 대전지법 서산지원 제1형사부는 성폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법(주거침입강간) 위반 혐의로 불구속기소 된 A(16)군에게 이같이 명령했다.A군은 지난 2024년 9월 8일 충남 태안에서 친구의 소개로 알게 된 동년배 여중생 B양의 집에 침입해 성폭행한 혐의를 받고 있다.사건 이후 학교 측의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 검거해 조사한 뒤 폭행이나 협박이 없었던 점과 미성년자인 점 등을 고려해 구속영장은 신청하지 않았다. 앞선 결심공판에서 검찰은 A군에게 징역 단기 6년에 장기 7년을 구형했다.A군 측 변호인은 최후진술을 통해 “피고인이 피해자와 자주 어울리면서 순간의 좋아하는 감정을 주체하지 못하고 이 같은 범행을 저지르게 됐다”며 “피고인이 초범이고 피해자와 합의를 위해 노력 기울이고 있는 점 등을 참작해달라”고 호소했다.하승연 기자