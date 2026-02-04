‘11월 출소’ 김호중, 안티 180명 상대 7억대 소송 걸었다가 패소

이미지 확대 음주 뺑소니 혐의를 받는 가수 김호중이 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2024.5.24 뉴시스

음주운전 뺑소니 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받아 복역 중인 가수 김호중(34)이 이른바 ‘안티 팬’ 180명을 상대로 제기한 7억원대 손해배상 소송에서 패소했다.서울중앙지법 민사합의45부(부장 김경수)는 4일 김호중이 강모씨 등 180명을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 선고기일을 열고 “원고의 청구를 기각한다”며 원고 패소 판결했다. 재판부는 “소송 비용은 원고가 부담한다”고 밝혔다.이는 김호중이 소송을 낸 지 약 4년 8개월 만에 나온 판단이다.앞서 김호중은 2021년 6월 인터넷에 본인과 관련해 부정적인 글을 올린 180명을 상대로 7억 6400만원 상당의 손해배상 소송을 제기했다.김호중은 악성 게시글과 댓글로 인해 심각한 피해를 입혔다고 주장하며 배상을 요구했다. 해당 네티즌들은 언론 보도를 통해 접한 김호중의 병역 문제 등에 대해 의문을 제기하는 글을 남긴 것으로 파악됐다.김호중 측은 피고들의 행동이 상습성이 낮고 일회성에 그쳤다고 인정하면서도 부정적인 영향이 전혀 없는 것은 아니라고 주장했으나, 법원은 이를 받아들이지 않았다.한편 김호중은 2024년 5월 9일 오후 11시 44분쯤 서울 강남구 압구정로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아나고, 매니저 장모씨에게 대신 자수시킨 혐의 등으로 구속기소 돼 징역 2년 6개월을 선고받았다.김호중은 1심 판결에 불복해 항소했지만, 2심에서도 원심과 마찬가지로 징역 2년 6개월을 선고했다. 김호중은 상고를 포기하고 복역 중이다.지난해 12월 성탄절 특사 가석방 심사 대상에 이름을 올리기도 했으나, 부적격 판단을 받았다. 오는 11월 출소 예정이다.이정수 기자