[포토] ‘김건희 1심 재판’ 생방송 지켜보는 시민들

1 / 5 이미지 확대 김건희 1심 선고 생방송 지켜보는 시민들 김건희 여사의 자본시장법?정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건의 선고 공판이 열린 28일 서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 지켜보고 있다. 이날 재판부는 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했다. 2026.1.28 연합뉴스

이미지 확대 김건희 1심 재판 생방송 지켜보는 시민들 김건희 여사의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건의 선고 공판이 열린 28일 서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 지켜보고 있다. 2026.1.28 연합뉴스

이미지 확대 서울중앙지방법원 향하는 호송차 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사에 대한 사법부의 첫 법적 판단이 나오는 28일 김건희 여사가 탄 것으로 추정되는 호송차가 28일 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 2026.1.28 연합뉴스

이미지 확대 서울중앙지방법원 향하는 호송차 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사에 대한 사법부의 첫 법적 판단이 나오는 28일 김건희 여사가 탄 것으로 추정되는 호송차가 28일 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 2026.1.28 연합뉴스

이미지 확대 서울중앙지방법원 향하는 호송차도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사에 대한 사법부의 첫 법적 판단이 나오는 28일 김건희 여사가 탄 것으로 추정되는 호송차가 28일 서울 서초구 서울중앙지방법원으로 들어서고 있다. 2026.1.28 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김건희 여사의 자본시장법·정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건의 선고 공판이 열린 28일 서울 용산구 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 지켜보고 있다.이날 재판부는 김 여사에게 징역 1년 8개월을 선고했다.온라인뉴스부