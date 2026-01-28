사회 법원·검찰 [속보] 김건희 측 “정치권력 수사 개입의 결과…항소 포기하길” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/01/28/20260128500139 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-01-28 15:03 입력 2026-01-28 14:58 이미지 확대 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사가 28일 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성) 선고공판 법정에 들어서고 있다. 서울중앙지법 제공 [속보] 김건희 측 “정치권력 수사 개입의 결과…항소 포기하길” [속보] 김건희 측 “‘샤넬백’ 등 유죄, 항소 여부 등 검토할 것”[속보] 김건희 측 “법과 양심에 따라 판단한 재판부에 감사”[속보] 김건희 변호인단 “도이치모터스·명태균, 무죄 예상했다” [속보] 김건희 측 “특검 구형량, 정치적 목적으로 과장돼”김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지