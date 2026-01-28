메뉴
[속보] 김건희 측 “정치권력 수사 개입의 결과…항소 포기하길”

김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-01-28 15:03
입력 2026-01-28 14:58
도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사가 28일 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성) 선고공판 법정에 들어서고 있다. 서울중앙지법 제공
도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사가 28일 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성) 선고공판 법정에 들어서고 있다. 서울중앙지법 제공


[속보] 김건희 측 “정치권력 수사 개입의 결과…항소 포기하길”

[속보] 김건희 측 “‘샤넬백’ 등 유죄, 항소 여부 등 검토할 것”

[속보] 김건희 측 “법과 양심에 따라 판단한 재판부에 감사”

[속보] 김건희 변호인단 “도이치모터스·명태균, 무죄 예상했다”



[속보] 김건희 측 “특검 구형량, 정치적 목적으로 과장돼”

김소라 기자
