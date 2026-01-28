사회 법원·검찰 [속보] 김건희, 1심 징역 1년 8개월…‘샤넬백·목걸이’만 유죄 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/01/28/20260128500136 URL 복사 댓글 0 신진호 기자 수정 2026-01-28 14:55 입력 2026-01-28 14:50 이미지 확대 도이치모터스 주가조작 및 통일교 금품수수 등의 혐의로 재판에 넘겨진 김건희 여사가 28일 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성) 선고공판 법정에 들어서고 있다. 서울중앙지법 제공 법원, ‘통일교 금품수수’ 김건희에 징역 1년 8개월 선고 김건희 자본시장법·정치자금법 위반은 무죄법원 “김건희, 대통령 영부인 지위를 영리추구에 활용”법원 “김건희, 샤넬백·목걸이 받아 자신을 치장하는 데 급급” 신진호 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 법원이 김건희에게 선고한 형량은? 징역 1년 8개월 징역 2년