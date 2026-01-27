[단독] “신천지 실세는 법무부장·비서”…이만희 통화 전용 ‘황금폰’ 있다

법무부장 소씨, 사법 리스크 총괄

“비서 통해야만 통화” 진술 확보

기기 자주 교체… 증거인멸 우려

합수본, 실세 2인 소환 조사 계획

이미지 확대 이만희(왼쪽) 신천지 총회장이 2020년 3월 2일 경기 가평군 신천지연수원에서 열린 코로나19 관련 기자회견에서 수행비서인 김모씨에게 귓속말로 질문을 전달받고 있다.

서울신문 DB

2026-01-27 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

통일교·신천지 정교유착 검경 합동수사본부가 ‘신천지 실세는 법무부장과 이만희 신천지 총회장 비서’라는 진술을 확보했다. 합수본은 조만간 법무부장과 비서를 불러 조사할 계획이다.26일 법조계 등에 따르면 합수본은 지난주 신천지 관계자 조사에서 “신천지 내부에도 이 총회장의 전화번호를 아는 사람은 손에 꼽는다. 비서한테 전화해 바꿔 달라고 부탁해야 하는 구조”라는 취지의 진술을 확보했다. 또 “법무부장이 현재 신천지의 실세다. 지금도 이 총회장 뒤에서 법적 대응 방법을 알려주며 수사받는 상황을 통제하고 있다”는 진술도 확보했다.합수본은 이 총회장이 발신 번호 제한 상태의 전화를 사용한 사실도 파악했다. 이에 이 총회장이 주요 간부들과 통화할 때 사용한 비서 김모씨의 휴대전화를 확보하는데 수사를 집중하고 있다. 신천지 관계자들의 증언에 따르면 김씨는 휴대전화를 자주 교체했다고 한다.김씨는 2020년 3월 경기 가평군 평화연수원에서 코로나19 관련 신천지 입장 발표 기자회견이 열렸을 때 귓속말로 이 총회장에게 질문을 전하면서 주목받기도 했다.합수본은 법무부장이자 변호사인 소모씨도 김씨와 함께 신천지의 실권을 잡은 것으로 보고 수사를 확대하고 있다. 법무부장은 교단의 사법리스크를 총괄 대응하는 인물이다.비서 김씨와 법무부장 소씨는 모두 신천지의 ‘2인자’였던 총무 고모씨가 2024년 횡령 의혹으로 제명되자 실세로 자리매김한 것으로 알려졌다. 고씨는 2017년 9월부터 2년 11개월 동안 113억원 이상의 교단 자금을 사적 유용한 혐의로 고발됐다. 합수본은 사건을 경기남부경찰청으로부터 넘겨받고 자금 흐름을 추적하고 있는 것으로 알려졌다.신천지 내부 사정에 밝은 관계자는 “이 총회장은 법적인 내용을 잘 모르기 때문에 소씨가 설명하는 대로 따랐다”며 “소씨와 김씨가 이 총회장의 정보를 많이 쥐고 있을 것”이라고 밝혔다.서진솔 기자