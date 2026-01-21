메뉴
[속보] 한덕수 1심 재판부 “12·3 내란은 ‘친위쿠데타’”

김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-01-21 15:01
입력 2026-01-21 14:06
이미지 확대
‘내란 우두머리 방조 혐의’ 한덕수 전 총리, 오늘 1심 선고
‘내란 우두머리 방조 혐의’ 한덕수 전 총리, 오늘 1심 선고 내란 우두머리 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 21일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스


[속보] 한덕수 1심 “내란 중요임무 종사 혐의 유죄”

[속보] 재판부 “한덕수, 국무회의 외형 갖추게 해 내란 중요임무 종사”

[속보] 재판부 “한덕수, 尹 비상계엄 선포 때 말리지 않아”

[속보] 재판부 “한덕수 내란우두머리 ‘방조’ 범죄 성립 안돼”

[속보] 재판부 “12·3 비상계엄 선포·포고령 발령은 내란에 해당”

[속보] 재판부 “尹 계엄 선포, 국헌 문란 목적 인정”

[속보] 재판부 “한덕수, 국무총리 의무 다했다면 내란 방지할 수 있었을 것”

[속보] 재판부 “한덕수, 이상민 단전·단수 이행 독려한 것으로 보여”

[속보] 재판부 “한덕수, 국헌 문란 목적 인식 있었다”

[속보] 재판부 “한덕수, 尹과 공모해 계엄 선포문 허위 작성”

[속보] 재판부 “한덕수 대통령기록물법 위반·공용서류 손상도 인정”

[속보] 재판부 “尹 12·3 내란은 ‘친위쿠데타’”

김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
