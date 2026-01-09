[속보] 김경, 경찰에 ‘강선우 1억원’ 혐의 인정 자술서 제출

이미지 확대 강선우 여성가족부 장관 후보자가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에 출석하고 있다. 2025.7.14 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

무소속 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 더불어민주당 서울시의원이 경찰에 혐의를 인정하는 자술서를 제출한 것으로 9일 전해졌다.김소라 기자