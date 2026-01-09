사회 법원·검찰 [속보] 김경, 경찰에 ‘강선우 1억원’ 혐의 인정 자술서 제출 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/01/09/20260109500160 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-01-09 15:20 입력 2026-01-09 15:18 이미지 확대 강선우 여성가족부 장관 후보자가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에 출석하고 있다. 2025.7.14 뉴스1 김혜영 서울시의원, 제22기 정책위원회 위원 위촉 서울시의회 바로가기 무소속 강선우 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 더불어민주당 서울시의원이 경찰에 혐의를 인정하는 자술서를 제출한 것으로 9일 전해졌다. 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김경 의원이 강선우 의원에게 전달한 공천헌금은 얼마인가? 1억원 2억원