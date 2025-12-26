메뉴
[속보] 특검, 김건희 ‘매관매직’ 관련 알선수재 등 혐의 기소

김소라 기자
김소라 기자
수정 2025-12-26 16:48
입력 2025-12-26 16:35
한덕수 전 총리 재판 증인 출석한 윤석열 전 대통령
한덕수 전 총리 재판 증인 출석한 윤석열 전 대통령 윤석열 전 대통령이 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 공판에 증인으로 출석하고 있다. 2025.11.19 서울중앙지법 제공


[속보] 김건희 특검, 尹 ‘공직선거법상 허위사실공표 혐의’ 기소

[속보] 특검, 尹 대선후보 때 허위발언 혐의도 기소…공직선거법 위반

[속보] 특검, 김건희 ‘매관매직’ 관련 알선수재 등 혐의 기소

김소라 기자
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김건희 특검이 윤석열 대통령을 기소한 주요 혐의는?
