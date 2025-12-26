사회 법원·검찰 [속보] 특검, 김건희 ‘매관매직’ 관련 알선수재 등 혐의 기소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2025/12/26/20251226500218 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2025-12-26 16:48 입력 2025-12-26 16:35 이미지 확대 한덕수 전 총리 재판 증인 출석한 윤석열 전 대통령 윤석열 전 대통령이 19일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 공판에 증인으로 출석하고 있다. 2025.11.19 서울중앙지법 제공 [속보] 김건희 특검, 尹 ‘공직선거법상 허위사실공표 혐의’ 기소 [속보] 특검, 尹 대선후보 때 허위발언 혐의도 기소…공직선거법 위반[속보] 특검, 김건희 ‘매관매직’ 관련 알선수재 등 혐의 기소김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 김건희 특검이 윤석열 대통령을 기소한 주요 혐의는? 공직선거법 위반 매관매직