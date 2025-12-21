尹·이준석 조사한 특검, 공천 개입 정조준

李 “尹과 공범 묶기는 무리한 시도”
‘디올백 불기소’ 이창수 소환 불응
김건희 특검, 29일 수사 결과 발표
특검은 지난 20일 오전 10시부터 오후 6시 30분까지 약 8시간 30분 동안 서울 종로구 특검 사무실에서 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 특검 출범 이후 윤 전 대통령에 대한 대면 조사는 이번이 처음이다.
특검은 160쪽 분량의 질문지를 토대로 ▲김 여사의 고가 금품 수수 인지 여부 ▲매관매직 및 인사 청탁 개입 의혹 ▲대선 후보 시절 김 여사 관련 허위 사실 공표 의혹 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌다.
특히 이배용 전 국가교육위원장 등 주요 인사 임명 과정에 부당한 영향력이 행사됐는지도 살펴본 것으로 전해진다. 윤 전 대통령은 조사 내내 혐의를 대체로 부인하면서 법리 상 죄가 되지 않는 이유를 설명하는 데 주력했다고 한다.
가장 관심이 쏠리는 부분은 특검이 남은 일주일 동안 매관매직 의혹과 관련해 뇌물죄를 적용해 기소할지다. 뇌물죄는 공무원 신분이어야 성립하는 범죄라 김 여사 단독으로 처벌이 어렵다. 특검은 윤 전 대통령과 김 여사의 공모 관계를 입증하는 데 수사력을 모으고 있다.
특검은 이날에는 이 대표를 피의자 신분으로 불러 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 당시 공천 개입 의혹을 조사했다.
이 대표는 기자들과 만나 “일관되게 의심스러운 공천 정황이 있었다는 말을 해왔다”면서도 “저랑 윤석열 대통령을 공범으로 묶으려 하는 것은 굉장히 무리한 시도”라고 했다.
특검은 22일 이창수 전 서울중앙지검장을 소환할 예정이었으나, 이 전 지검장 측이 불출석 입장을 밝힌 것으로 확인됐다. 이 전 지검장은 검찰이 지난해 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 디올백 수수 의혹 사건을 불기소 처분하는 과정에서 직권을 남용한 의혹을 받는다.
김주환 기자
2025-12-22 10면
