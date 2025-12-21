‘공천개입 의혹’ 이준석 “왜 피의자인지 몰라”… 10시간 가까이 조사

이미지 확대 이준석 개혁신당 대표가 21일 서울 종로구 광화문 KT 빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀(김건희 특검) 사무실에 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 관련 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.12.21 뉴시스

윤석열 전 대통령의 공천개입 의혹에 연루된 이준석 개혁신당 대표가 21일 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)에서 9시간 40분가량 피의자 조사를 받았다.이 대표에 대한 조사는 이날 오전 10시에 시작해 오후 6시 50분쯤 마무리됐다. 이 대표는 피의자 신문조서를 열람한 후 오후 7시 40분쯤 조사실에서 나온 뒤 취재진에게 “조사에 성실하게 협조했다”며 “무엇보다 공천 개입이라든지 이런 것에 대해서 윤석열 전 대통령에 대해서 증언할 부분이 있다면 그것도 성실하게 진술했다”고 말했다.이 대표는 이어 “오늘 조사 내용 봤을 때 기존의 조사와 큰 차이가 없었다고 생각한다”며 “제가 법률가가 아니기 때문에 사실 왜 피의자로 구성돼 있는지 아직도 잘 모른다”고 했다.이 대표의 변호인은 “피의자 신분이긴 하지만 주로 참고인 조사의 성격을 띠었다”고 설명했다.이 대표가 특검팀 조사를 받은 것은 이번이 처음이다. 특검팀은 이날 이 대표에게 국민힘의 대표로 재직하던 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거에서 부당한 공천개입이 있었는지 등을 캐물었으며, 준비한 94쪽 분량의 질문지를 모두 소화한 것으로 전해졌다.이 대표는 이날 오전 9시 48분쯤 서울 종로구 김건희 특검팀 사무실에 출석하면서 공천개입 의혹에 대한 입장을 묻는 취재진의 질문에 “2022년에 윤 전 대통령이 나를 어떻게 대했는지 대부분 국민이 알고 있다”며 “그런데 저랑 공범으로 엮으려는 것은 굉장히 무리한 시도”라고 말했다.이어 ‘부당한 공천 없었다는 입장이 그대로인지’를 묻는 질문엔 “주체가 중요하다”며 “당대표가 공천개입을 한다는 건 그 자체로 언어 모순이다. 저는 그런 일이 전혀 없고 다른 사람에 대해서는 특검이 알고 싶은 것이 있다면 이야기하겠다”고 덧붙였다.앞서 특검팀은 지난 7월 이 대표의 서울 노원구 상계동 자택과 국회 의원회관 사무실 등을 압수수색 한 바 있다.이정수 기자