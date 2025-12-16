“김건희에게 3억 수표로 줬다”…‘계좌 관리’ 이종호 전 대표 법정서 주장

이미지 확대 법원 출석하는 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 김건희 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 지난 5일 영장실질심사를 받기 위해 서울중앙지법에 출석하고 있다. 2025.8.5 연합뉴스

‘도이치모터스 주가 조작’ 사건과 관련해 김건희 여사의 증권 계좌를 관리했던 이종호 전 블랙펄인베스트 대표 측이 16일 법정에서 “김 여사에게 수표로 3억원을 준 적이 있다”고 증언했다.이날 서울중앙지법 형사합의23부(부장 오세용) 심리로 열린 이 전 대표의 변호사법 위반 사건 결심 공판에서 이 전 대표 변호인은 최후 변론을 통해 “특검팀에 상세히 설명하고 수사에 협조해왔다”며 이같이 말했다.변호인은 “(수사에 협조하기 위해) 피고인을 찾아가서 지금까지 이야기하지 않은 것이 뭐냐고 물었다”면서 이 전 대표가 이같이 말했다고 설명했다. 이어 “해병특검이 (수사대상) 사건이 아니라고 해서 김건희 특검에 가서 그 부분을 이야기했다”고 말했다.연합뉴스에 따르면 해당 3억원은 김 여사가 이 전 대표에게 맡긴 투자금 15억원으로 낸 수익으로 알려졌다. 이 전 대표는 김 여사에게 투자금을 받아 수익을 낸 뒤 원금과 함께 총 18억원을 돌려줬다고 연합뉴스는 전했다.민중기 특검은 이날 공판에서 이 전 대표에 대해 “징역 4년과 벌금 1000만원을 선고하고 8390만원을 추징해달라”고 재판부에 요청했다.이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건 집행유예를 받게 해주겠다는 조건으로 2022년 6월부터 2023년 2월까지 총 25차례에 걸쳐 ‘1차 주포’인 이정필씨에게서 8100만원을 받은 혐의로 구속기소 됐다.이 전 대표 측은 지난 9월 첫 공판에서 “이정필로부터 돈을 전혀 받지 않았다”며 혐의를 전면 부인했다.김소라 기자