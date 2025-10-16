“도이치 주식 수익 40% 주기로”… 김건희 통화 내용 법정서 공개

‘계좌 관리’ 전 증권사 직원 증언

특검 “사이버 쪽에 이익금 약정”

주가조작 사실 사전에 인지 의심



尹 돌연 특검 출석… 진술은 거부

오동운 공수처장 직무유기 입건

2025-10-16 14면

김건희 여사가 도이치모터스 주식 매매 수익과 관련 “내가 40%를 주기로 했다”고 직접 말하는 육성 파일이 법정에서 재생됐다. 서울중앙지법 형사합의27부(부장 우인성)는 15일 김 여사에 대한 2차 공판을 진행했다. 김 여사는 검은색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 검은 뿔테 안경과 흰 마스크를 착용한 채 법정에 출석했다.이날 재판에는 김 여사의 미래에셋증권 계좌 4개를 관리했던 전 증권사 직원 박모씨가 증인으로 나왔다. 박씨는 2010년 10월~2011년 1월 김 여사가 홈트레이딩시스템(HTS)으로 도이치모터스 등 주식을 거래하는 동안 거의 매일 김 여사에게 주식 거래 동향 등을 보고했다는 취지로 증언했다.이 기간 두 사람이 했던 통화 녹취도 법정에서 재생됐다. 두 사람의 통화에서 김 여사는 “셰어(share)를 해야 해서”, “거기서 내가 40% 주기로 했어”, “6대 4로 나누기로 하면 저쪽에 얼마를 주는 거예요, 거의 2억 7000만원을 줘야 하는 것 같은데”라며 ‘사이버 쪽 사람들’과 이익을 나눠야 한다는 취지의 내용을 언급했다. 이에 대해 특검이 “김 여사가 ‘사이버 쪽’ 사람들에게 이익금 40% 주기로 약정한 걸로 보이는데 맞느냐”고 묻자 박씨는 “그렇게 보인다”고 답했다. ‘사이버 쪽 사람들’이란 도이치 주가조작 작전 세력을 의미하는 것으로 풀이된다. 특검은 김 여사가 40%라는 이례적인 수익 배분을 약속한 이유가 주가조작 사실을 사전에 알고 있었기 때문이라고 의심하고 있다.이 가운데 윤석열 전 대통령도 이날 오전 내란 특검에 외환 혐의 피의자 신분으로 자진 출석했다. 지난 7월 내란 특검에 의해 재구속 된 이후 윤 전 대통령이 수사기관에 출석한 것은 이번이 처음이다. 특검이 이날 오전 체포영장을 집행하려 하자 윤 전 대통령이 출석 의사를 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 “교도관들에게 부담을 주지 않기 위해 세면도 하지 못하고 옷만 챙겨입고 자진 출석했다”고 밝혔다. 다만 윤 전 대통령은 이날 진술을 거부한 것으로 알려졌다.한편 채해병 특검은 이날 오동운 고위공직자범죄수사처 처장을 직무유기 혐의로 입건하고 공수처 압수수색에 나섰다. 송창진 전 공수처 수사2부장이 국회에서 과거 자신이 변호를 맡았던 이종호 전 블랙펄인베스트 대표에 대해 “해병대 수사 외압 건에 연루된 사실을 몰랐다”고 말했다가 위증 혐의로 고발된 사건과 관련해서다. 공수처법상 공수처장은 검사의 범죄 혐의를 발견한 경우 이를 대검에 통보해야 하지만, 직무를 유기했다는 취지다.김희리·하종민·김임훈 기자