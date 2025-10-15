숨진 양평 공무원 변호인 “특검, 심야 진술 조서 두 쪽 조작 의혹”

직권남용·가혹행위 혐의로 고발

이미지 확대 동료들의 마지막 작별 인사 김건희 여사의 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀의 조사를 받은 후 숨진 경기 양평군청 소속 사무관(5급) 정모씨의 영결식이 열린 14일 양평군청에서 고인의 운구차가 이동하는 가운데 공무원들이 추모 묵념을 하고 있다.

뉴스1

2025-10-15 12면

김건희 특검의 조사를 받은 후 세상을 등진 경기 양평군 공무원 정모(57)씨의 변호인이 특검팀을 직권남용·허위공문서작성·가혹행위 등 혐의로 고발하겠다고 밝혔다. 또 특검 조사 과정에 없었던 질문과 답변이 정씨 진술 조서에 포함됐다며 ‘진술 조작’ 의혹도 제기했다.박경호 변호사는 14일 서울 종로구 KT광화문웨스트 빌딩 특검 사무실 앞에 설치된 정씨의 추모 분향소에서 기자회견을 열고 정씨가 사망 전 특검팀의 강압 수사에 의해 허위 진술을 했다고 주장하면서 이같이 밝혔다.박 변호사는 “정씨가 ‘심야조사 중 작성한 진술 조서 마지막 두 페이지에 문제가 있다’고 말했다”며 신문조서의 조작 가능성을 제기했다. 조서에 “군청 내부 전화로 (김선교 당시 양평군수)군수가 전화와서 ‘잘 봐줘, 잘 처리해달라’라고 했느냐”, “군수가 시행사 서류가 오면 ‘그대로 해주라’고 지시했는가”라는 질문에 “예”라고 답한 것으로 기재됐는데, 정씨는 이런 질문도 받은 적이 없다는 것이다. 박 변호사는 진술 조서에 강압의 흔적이 남아있는지 등을 확인하기 위해 우편으로 정씨 조서에 대한 열람·복사를 신청했다.박 변호사는 정씨가 지난 2일 특검 사무실에서 약 16시간에 걸쳐 조사받은 데 대해 “밤 12시 넘겨서 조사하는 거 자체가 가혹행위”라고 문제를 제기했다. 또 “고인에게 듣기로는 (특검 측이) ‘조사한 내용을 아무한테도 얘기하지 말라. 말하면 불이익을 주겠다’라고 겁을 줬다”라고 말했다.김건희 특검팀은 “강압·회유 사정은 발견되지 않고 있지만 감찰에 준하는 경위 조사는 진행중”이라고 밝혔다.정씨 변사 사건을 조사하는 경기남부경찰청 형사과는 이날 기자간담회에서 사망 당일 유족에게 유서 원본이 아닌 촬영본을 보여준 데 대해 “특별한 의도가 있었던 것은 아니지만, 미흡한 점이 있었다”라며 뒤늦게 유감을 표명했다.정씨의 영결식은 이날 양평군청 주차장에서 전진선 양평군수와 김선교 국민의힘 의원, 군의회 회장, 동료 공무원 등 100여명이 참석한 가운데 열렸다. 전 군수는 이 자리에서 “33년 동안 군민을 위해 헌신한 분이 가족과 동료의 작별 인사도 받지 못한 채 떠났다”고 말했다.앞서 정씨는 지난 2일 ‘양평 공흥지구 개발 특혜 의혹’과 관련해 특검팀에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받고 지난 10일 자택에서 사망한 채로 발견됐다. 정씨는 사망에 앞서 ‘특검의 강압 수사에 괴롭다’는 내용의 자필 메모와 별도의 유서를 남겼다.고혜지·한상봉 기자