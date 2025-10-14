“야한 옷 입어서”…진료소서 직원 폭행한 공무원의 변명

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

상대적으로 야한 옷을 입었다는 이유로 소속 직원을 폭행한 공무원이 항소심에서 벌금형을 선고받았다.전주지법 제2형사부(부장 김도형)는 14일 폭행 혐의로 불구속 기소된 A(48·여)씨에 대한 항소심 선고 공판에서 피고인의 항소를 기각하고 벌금 50만원을 선고한 원심을 유지했다고 밝혔다.전북 전주시 공무원인 A씨는 코로나19 팬데믹이 한창이던 2022년 1월 13일 코로나19 선별진료소 사무실에서 직원 B(30대·여)씨의 가슴을 손으로 두드리듯 두차례 폭행한 혐의로 기소됐다.A씨는 평소 B씨의 옷차림을 지적하는 등 갈등을 빚어왔다.사건 당일에도 근로자들의 업무 고충과 외출 예정 보고를 받던 중 마찰을 빚다가 이같이 행동한 것으로 파악됐다.A씨는 선별진료소 팀장급 직원이며, B씨는 공무직 근로자 대표였다.1심 재판부는 “피해자가 피고인에 대한 엄벌을 바라고 있는 점은 불리한 정상”이라면서도 “다만 범행을 인정하고 폭행 정도가 비교적 중하지 않다”고 판시했다.A씨는 항소심 법정에서 폭행 이유에 대해 “선별 진료소 근무자들은 가운을 입는데 B씨의 옷차림이 너무 민망했다”며 “휴게실에 들어갈 땐 오염 문제로 가운을 벗어야 하는데 그때 B씨의 몸 선이 다 드러날 정도였다”고 했다.하지만 항소심 재판부의 판단도 원심과 같았다.항소심 재판부는 “여러 양형 조건을 종합적으로 고려하더라도 원심의 양형이 재량의 합리적인 범위를 벗어나 지나치게 무거워 부당해 보이지 않는다”고 했다.문경근 기자