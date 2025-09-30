사회 법원·검찰 [포토] ‘공판 출석’ 한덕수 전 국무총리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2025/09/30/20250930800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-30 14:12 입력 2025-09-30 10:38 1/ 9 이미지 확대 한덕수 전 국무총리, 공판 출석한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의로 재판에 피고인으로 출석해 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 공판 출석하는 한덕수 전 국무총리한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 혐의 첫 공판에 출석하고 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 ‘내란 방조’ 혐의 한덕수 전 총리 첫 재판한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의로 재판에 피고인으로 출석하고 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 한덕수 전 국무총리, 공판 출석한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의로 재판에 피고인으로 출석하고 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 공판 출석한 한덕수 전 국무총리한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 혐의 첫 공판에 출석하며 고개를 숙이고 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 고개 숙인 한덕수 전 국무총리한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의로 재판에 피고인으로 출석하고 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 한덕수 전 국무총리, 법정 출석한덕수 전 국무총리(왼쪽 세 번째)가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 혐의 첫 공판에 출석해 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 공판 출석하는 한덕수 전 국무총리한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 혐의 첫 공판에 출석하고 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 이미지 확대 공판 출석한 한덕수 전 국무총리한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 혐의 첫 공판에 출석해 있다. 2025.9.30 사진공동취재단 한덕수 전 국무총리가 30일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의로 재판에 피고인으로 출석해 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지