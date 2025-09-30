[포토] ‘청문회 불출석’ 조희대 대법원장, 대법 출근

1 / 6 이미지 확대 조희대 대법원장, 대법 출근 조희대 대법원장이 대선개입 의혹 청문회가 열리는 30일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 조 대법원장은 이날 열리는 국회 법제사법위원회 대선개입 의혹 청문회에 지난 26일 불출석 사유서를 제출했다.2025.9.30 연합뉴스

이미지 확대 조희대 대법원장 의견서 공개하는 서영교 의원30일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 더불어민주당 서영교 의원이 ‘조희대 대법원장 대선 개입 의혹 청문회’에 불출석한 조희대 대법원장이 제출한 ‘출석 요구에 대한 의견서’를 공개하고 있다. 2025.9.30 연합뉴스

조희대 대법원장이 대선개입 의혹 청문회가 열리는 30일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다.조 대법원장은 이날 열리는 국회 법제사법위원회 대선개입 의혹 청문회에 지난 26일 불출석 사유서를 제출했다.온라인뉴스팀