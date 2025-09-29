법무장관, ‘검찰개혁 5적’ 발언 임은정에 “언행 유의” 경고 서신

정성호 “개인적 의견 공개 발언 바람직하지 않아”

이미지 확대 정성호 법무부 장관. 이지훈 기자

이미지 확대 임은정 동부지검장

정성호 법무부 장관이 검찰 내부를 향해 각종 강경 발언을 해 온 임은정 동부지검장에게 “언행에 유의하고 본연의 임무에 충실하라”고 지시했다.법무부는 29일 공지를 통해 정 장관이 임 지검장에게 이런 내용의 서신을 발송했다고 밝혔다.정 장관은 임 지검장에게 보낸 서신에서 “고위공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적 의견을 소셜미디어(SNS)에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않다”면서 “앞으로 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하고, 일선 검찰청 검사장으로서 모범을 보일 것을 당부한다”고 전했다.정 장관은 “그동안 임 지검장은 국회에서 개최된 공청회에서 검사 인사에 대해 인사 참사라고 언급하거나 특정 검사들을 검찰개혁 5적이라고 표현했다”며 “개인 SNS에 (서울동부지검장 부임 관련) ‘소위 찐윤 검사들을 승진시키며 포장지로 이용된 거 아니냐는 우려의 말을 들었다’ 등의 글을 적었다”고 지적했다.임 지검장이 (세관 마약 수사 외압 의혹 수사 지휘 관련) ‘그 수사에 중간 합류한 것인데 이름만 빌려주고 책임을 뒤집어쓰는 거 아니냐는 등 우려와 걱정을 많이 듣고 있다’는 글을 게시하는 등 부적절한 발언을 해 왔다는 내용도 서신에 담겼다.정 장관은 “임 지검장에게 언행에 유의하고 본연의 임무에 충실할 것을 지시한 것”이라며 “앞으로도 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 대한 오해를 불러올 수 있는 공직자들의 부적절한 언행에 대해서는 엄중하게 조치하겠다”고 경고했다.법무부는 “앞으로도 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 대한 오해를 불러올 수 있는 공직자들의 부적절한 언행에 대해서는 엄중하게 조치하겠다”고 강조했다.이보희 기자