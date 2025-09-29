권성동·김상민 줄기소… 尹 향하는 檢 칼끝

연휴 중 구속 기한 만료돼 속도전

權 통일교 자금·金 그림 뇌물 혐의

특검, 연휴 이후 尹 연관 여부 조사

이미지 확대 윤석열 정부와 통일교 간 ‘정교 유착’의 발단으로 지목된 국민의힘 권성동 의원이 지난 16일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있다. 연합뉴스

2025-09-29 14면

김건희 특검이 권성동 국민의힘 의원, 김상민 전 검사 등 구속된 주요 피의자를 추석 연휴 전에 재판에 넘길 방침이다. 특검은 이를 바탕으로 의혹의 정점인 윤석열 전 대통령을 겨냥할 것으로 보인다.28일 법조계에 따르면 특검은 조만간 권 의원, 김 전 검사를 비롯해 양평고속도로 특혜 의혹 ‘키맨’ 김모 국토교통부 서기관, ‘건진법사’와 관련한 공천 청탁 혐의를 받는 브로커 김모씨를 구속기소할 예정이다. 지난 16일 구속된 권 의원은 다음달 5일, 18일 구속된 김 전 검사는 7일 구속기한이 만료된다. 특검은 연휴 기간 중 구속기한이 만료되는 피의자는 연휴 이전에 구속기소를 하겠다는 입장이다.특검은 권 의원이 통일교에서 王(왕) 자가 새겨진 관봉권 5000만원과 현금 5000만원 등 1억원을 받았다고 보고, 정치자금법 위반 혐의를 적용할 방침이다. 1억 4000만원 상당의 이우환 화백 ‘점으로부터 No. 800298’ 작품을 주고 공천을 청탁한 의혹을 받는 김 전 검사에게는 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의가 적용될 것으로 보인다.주요 피의자들의 구속기소는 윤 전 대통령에 대한 조사로 이어질 전망이다. 특검은 권 의원의 통일교 불법 정치자금 수수 등에 윤 전 대통령이 연관돼 있다고 보고 있다.조사 시기는 추석 연휴 이후가 될 가능성이 높다. 다만 윤 전 대통령이 조사에 응할지는 불투명하다. 내란 특검은 외환 혐의와 관련해 오는 30일 오전 10시 윤 전 대통령에게 출석하라고 통보했으나 윤 전 대통령 측은 출석 여부를 밝히지 않았다.박재홍 기자