몰아치는 특검… 한학자 구속영장 청구·국힘 압수수색 재시도

김건희 특검이 한학자 통일교 총재와 교단 ‘실세’로 알려진 정원주 전 총재 비서실장에 대해 18일 구속영장을 청구했다. 특검의 소환 조사를 3차례 불응한 한 총재가 전날 임의로 출석해 특검 조사를 받은 지 하루 만이다.김건희 특검 관계자는 이날 “(한 총재와 정 전 실장 두 사람이) 상당한 혐의와 관련해 공모를 했다”고 밝혔다. 특검이 한 총재와 정 전 실장의 구속영장에 기재한 죄명은 정치자금법 및 청탁금지법 위반, 증거인멸 교사, 업무상 횡령 4가지다. 특검은 한 총재가 전날 조사에서 대체로 혐의를 부인한 점 등을 고려할 때 증거인멸 우려가 크다고 보고 곧바로 구속영장을 청구한 것으로 알려졌다. 한 총재가 구속 기로에 놓인 것은 2012년 9월 총재직에 오른 이래 처음이다.김건희 특검은 권성동 국민의힘 의원이 지난 2022년 1월 5일 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단의 현안 청탁과 함께 현금 1억원의 정치자금을 받은 것에 한 총재의 승인과 지시가 있었다고 의심하고 있다. 지난 2023년 3월 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 당선시키기 위해 교인들을 집단으로 가입시켰다는 정당법 위반 의혹도 들여다보고 있다.특검이 한 총재 신병확보에 성공한다면 윤석열 전 대통령 부부와 ‘정교 유착’ 수사에 속도가 붙을 전망이다. 특검은 윤 전 본부장, 건진법사 전성배씨, 권 의원 등 핵심 인물을 연달아 구속시켰다. 특검은 지난 16일 구속된 권 의원을 이날 오후 구속 후 처음으로 불러 또 다른 수수가 있었는지 등을 캐물었다.특검은 이날 통일교 교인들의 당원 가입 여부 확인 자료를 받기 위해 국민의힘 당사 압수수색에 나섰다. 지난달 13일과 18일 압수수색이 무산된 지 한 달만이다. 이번 압수수색 대상에는 국민의힘 당원명부 데이터베이스(DB) 관리업체도 포함됐다. 특검은 압수수색 영장에 정치자금법과 정당법 위반 혐의를 적시하고 통일교 교인들의 국민의힘 당원 가입 여부를 확인해야 하는 사유를 구체적으로 기술했다.한편 내란특검은 정진석 전 대통령 비서실장을 참고인 신분으로 첫 소환 조사를 했다. 정 전 실장은 국무위원은 아니지만 비상계엄 선포 직전 신원식 당시 국가안보실장과 국무회의에 참석한 인물이다. 계엄 이후 관련 증거를 없애기 위해 대통령실 공용 PC에 저장된 기록 및 공용 서류를 일괄 폐기 또는 파쇄하도록 지시했다는 의혹도 받는다.내란특검은 또 이날 국가정보원을 압수수색하며 국정원의 계엄사령부 파견 검토 의혹 관련 강제수사에 착수했다.고혜지 기자