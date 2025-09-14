[단독]송경호 전 부산고검장, 변호사 개업···법무법인 플래닛 합류

서울중앙지검장 등 거쳐 사직 2개월만

이미지 확대 송경호 서울중앙지검장 예전 지난 2022년 국회에서 열린 고등법원 국정감사에서 당시 송경호 서울중앙지검장이 의원들의 질문에 답변하고 있다. 오장환 기자

송경호(55·사법연수원 29기) 전 부산고검장이 변호사로 개업했다.14일 서울신문 취재를 종합하면 송 전 고검장은 지난주부터 법무법인 플래닛에 합류해 변호사 활동을 시작했다. 지난 7월 사직한 지 약 2개월 만이다. 법무법인 플래닛은 검사장 출신 대표변호사들이 소속된 로펌이다.송 전 고검장은 대표적인 ‘특수통 검사’로 수원지검 특수부장, 서울중앙지검 특수2부장, 서울중앙지검 3차장을 지낸 뒤 윤석열 정부에서 검사장으로 승진해 서울중앙지검장을 지냈다.서울중앙지검장 시절에는 이재명 대통령의 성남시장 시절 대장동·백현동 개발 비리 의혹 등 수사를 지휘했고, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹 사건과 명품백 수수 의혹 사건 등을 조사하기도 했다. 당시 김 여사 소환 조사를 주장해 윤석열 정부와 갈등을 빚었고, 이에 부산고검장으로 ‘좌천성 승진’됐다는 평가가 나오기도 했다.송 전 고검장은 사의를 표하면서 검찰 개혁 관련 “국민의 생명, 신체 재산 보호와 직결된 형사사법 절차는 오직 국민의 편익 증진과 범죄에 대한 국가적 대응력 강화라는 최우선 목표를 향해 설계돼야 한다”고 했다.하종민 기자