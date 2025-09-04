‘李정부 첫 민정수석’ 오광수, 한학자 통일교 총재 변호인 사임

이미지 확대 이재명 정부 초대 민정수석에 임명된 오광수 변호사가 8일 서울 용산구 대통령실 청사에서 열린 수석급 인선 발표 브리핑에 참석하고 있다. 2025.6.8 뉴스1

이미지 확대 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재. 통일교 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재의 변호인단에 합류했던 오광수 변호사가 한 총재 변호인에서 사임했다.4일 법조계에 따르면 오 전 수석은 이날 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)에 사임서를 제출하고 한 총재 변호인단에서 나왔다.그는 지난 2일 한 총재의 변호인 신분으로 특검 사무실을 찾아 통일교 관련 의혹 수사를 지휘하는 박상진 특검보와 만난 것으로 파악됐다. 다만 민중기 특검과 따로 자리를 가지지는 않았다.검찰 특수통 출신 오 변호사는 이재명 대통령과 사법연수원 18기 동기로, 이재명 정부 첫 민정수석으로 임명됐으나 차명 부동산 보유 및 차명 대출 의혹 등으로 닷새 만에 옷을 벗으며 역대 최단명 민정수석이 됐다.특검팀은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 한 총재의 허가를 받고 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 것으로 보고 있다.한편 특검팀은 오는 8일 한 총재에 대한 피의자 소환 조사를 진행한다. 서울아산병원에 입원한 한 총재는 심장 시술을 받고 조만간 퇴원할 예정인 것으로 전해졌다.이정수 기자