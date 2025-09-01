‘매관매직’도 겨누는 김건희 특검… 한학자 “청탁 없었다” 첫 입장

보강수사로 남은 의혹 규명 집중

지난 29일 김건희 여사를 구속 기소한 김건희 특검이 김 여사의 남은 의혹들에 대한 조사에 집중하며 수사 ‘2차전’에 돌입한다. 김 여사를 기소한 3개 의혹(도이치모터스 주가조작·공천개입·통일교 청탁) 관련 보강 수사를 이어가는 한편 수사 과정에서 추가로 확인된 ‘매관매직’ 의혹 등 수사도 본격적으로 나설 예정이다.31일 법조계에 따르면 특검은 김 여사의 남은 의혹 중 상대적으로 진술 및 물증이 어느 정도 확보돼있는 각종 청탁 의혹을 우선 들여다볼 것이란 관측이 나온다. 이봉관 서희건설 회장으로부터 반클리프앤아펠 목걸이를, 이배용 국가교육위원장으로부터 금거북이를 각각 건네 받으며 이 회장의 사위 박성근 전 국무총리 비서실장과 이 위원장에 대한 인사 청탁을 들어줬다는 의혹이다. 로봇개 업체 대표 서성빈씨로부터 고가의 시계를 건네받은 뒤 사업상 편의를 봐줬다는 의혹도 있다.앞서 특검은 수사 과정에서 김 여사가 나토(북대서양조약기구) 순방 당시 착용한 고가의 반클리프앤아펠 목걸이 진품을 확보하고, 이를 토대로 이 회장 측의 자수서를 받아내는데 성공했다. 이와 함께 금거북이 및 이 위원장이 윤석열 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지도 발견한 것으로 알려졌다.‘집사게이트’ 수사도 본격화할 예정이다. 김 여사의 ‘집사’로 알려진 김예성씨가 김 여사와의 친분을 앞세워 자신의 회사에 부당 투자를 받았다는 의혹이다. 특검은 김씨를 구속 기소하고 조영탁 IHS모빌리티 대표에 대한 구속영장을 청구하는 등 관련자 신병 확보에 나섰다. 이밖에도 양평고속도로 노선 변경 의혹, 대통령 관저 이전 의혹 등 각종 의혹에 대한 수사도 남은 과제다.이와 함께 특검은 이날 오후 2시쯤 ‘건진법사’ 전성배씨를 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트의 특검팀 사무실로 불러 통일교 청탁 의혹과 관련해 김 여사와의 공모 여부 등을 집중 추궁한 것으로 알려졌다.한학자 통일교 총재는 이날 오전 예배에서 공개된 영상을 통해 “나의 지시로 우리 교회가 불법 정치자금을 제공했다는 허위 사실이 유포되고 있다”면서 “어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다”고 주장했다. 한 총재가 특검 수사와 관련한 의혹에 대해 직접 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다. 권성동 국민의힘 의원도 전날 자신의 페이스북에 “통일교에 방문해 한 총재를 만난 것은 사실이지만 금품을 받은 일을 없다”며 의혹을 부인했다. 이어 “2018년 문재인 정권 탄압 때 불체포특권을 포기한 이후 특권 포기는 제 일관된 소신”이라며 “불체포특권 포기를 민주당과의 정치적 일정 거래에 이용하지 말라”고 덧붙였다.박재홍 기자