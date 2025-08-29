[포토] ‘검찰개혁 토론’ 임은정 동부지검장

1 / 4 이미지 확대 검찰개혁 토론하는 임은정 동부지검장 임은정 서울동부지검장이 29일 서울 여의도 국회에서 ‘검찰개혁의 쟁점은 무언인가 : 국민이 바라는 검찰개혁의 속도와 방향’을 주제로 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 토론하고 있다. 왼쪽부터 임은정 지검장, 한동수 전 대검찰청 감찰부장, 조국혁신당 박은정 의원. 2025.8.29 연합뉴스

이미지 확대 검찰개혁 방향 밝히는 임은정 지검장 임은정 서울동부지검장이 29일 서울 여의도 국회에서 ‘검찰개혁의 쟁점은 무언인가 : 국민이 바라는 검찰개혁의 속도와 방향’을 주제로 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 토론하고 있다. 이날 토론회는 촛불행동, 검사를 검사하는 변호사 모임, 민생경제연구소, 더불어민주당 박홍근 의원, 조국혁신당 황운하?박은정 의원 주최로 열렸다. 2025.8.29 연합뉴스

