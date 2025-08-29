김건희 특검, 김 여사 구속기소…역대 영부인 첫 재판행

헌정사상 첫 대통령 부부 구속 기소

자본시장법 위반, 정치자금법 위반 등 혐의

이미지 확대 구속 기로 선 김건희 여사 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 지난 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김건희 여사 관련 사건들을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 29일 김 여사를 정치자금법 위반 등 혐의로 구속기소했다.김건희 특검은 이날 오전 기자단 공지를 통해 “특검은 오늘 오전 김건희 씨를 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속기소했다”고 밝혔다. 특검이 지난달 2일 현판식을 열고 수사를 정식 개시한 지 59일 만이자, 김 여사가 구속된 지 17일 만이다.김 여사는 윤 전 대통령과 함께 2022년 대선 때 ‘정치 브로커’ 명태균 씨로부터 58차례에 걸쳐 여론조사 결과를 무상으로 제공받고 그해 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원이 공천받도록 영향력을 행사한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.또 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작 사건에 돈을 대는 ‘전주’(錢主)로 가담한 혐의(자본시장법 위반)도 공소장에 포함된 것으로 알려졌다. 이 외 2022년 4∼8월 건진법사 전성배 씨를 통해 교단 현안에 대한 청탁과 함께 통일교 측으로부터 고가 목걸이 등을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재)도 적시된 것으로 전해졌다.헌정사상 영부인이 기소된 것은 이번이 처음이며, 역대 대통령 부부가 동시에 구속 상태로 재판받는 것도 처음 있는 일이다. 윤석열 전 대통령은 앞서 내란 특검에 구속기소 돼 재판을 받고 있다. 김 여사는 지난 14일, 18일, 21일, 25일, 28일까지 총 5차례 특검에 소환돼 조사받았으나 대부분 질문에 진술을 거부했다.특검은 이번에 포함되지 않은 양평공흥지구 특혜의혹 등에 대해서도 계속 수사를 이어간다는 방침이다.하종민 기자