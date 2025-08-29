해병특검, ‘박정훈 항명 기소’ 국방부 검찰단 압수수색

김동혁 전 단장 집무실 압수수색

김동혁 전 국방부 검찰단장이 지난 17일 피의자 신분으로 조사받기 위해 서울 서초구 순직해병특별검사팀에 출석하고 있다.

채해병 순직 관련 사건을 수사 중인 이명헌 특별검사팀(채해병 특검)이 29일 국방부 검찰단에 대한 압수수색을 진행하고 있다.채해병 특검은 이날 오전 서울 용산구에 위치한 국방부 검찰단에 수사관을 보내 압수수색을 진행하고 있으며 압수수색 대상에는 김동혁 전 국방부 검찰단장과 염보현 소령이 사용했던 집무실 등이 포함됐다.특검은 이번 압수수색에서 박정훈 해병대 수사단장(대령)에 대한 표적 수사 의혹과 관련한 물증을 확보할 전망이다. 국방부 검찰단은 지난 2023년 8월 국방부의 이첩 보류 지시를 어기고 해병대수사단의 채상병 사건 초동 조사 기록을 경북경찰청에 이첩한 박 대령을 집단항명수괴 혐의로 입건해 표적수사를 벌였다는 의심을 받고 있다.김 전 단장은 지난 13일 특검 첫 조사에서 취재진에 “수사는 제가 전적으로 결정한 부분”이라며 “모든 일을 책임지겠다”고 말한 바 있다. 특검은 향후 김 전 단장에 대한 구속영장 청구 여부도 검토할 방침이다.하종민 기자