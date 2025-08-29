메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

김건희 5차 조사

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2025-08-28 18:13
입력 2025-08-28 18:13
이미지 확대
김건희 5차 조사
김건희 5차 조사 28일 김건희 여사를 태운 호송차가 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀(김건희 특검) 사무실로 진입하고 있다. 이날 김 여사는 구속 상태로 5차 조사를 받았다. 특검은 29일 오전 김 여사를 구속 기소할 방침이다.
이지훈 기자


28일 김건희 여사를 태운 호송차가 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀(김건희 특검) 사무실로 진입하고 있다. 이날 김 여사는 구속 상태로 5차 조사를 받았다. 특검은 29일 오전 김 여사를 구속 기소할 방침이다.

이지훈 기자
2025-08-29 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기