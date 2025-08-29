이미지 확대 김건희 5차 조사 28일 김건희 여사를 태운 호송차가 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀(김건희 특검) 사무실로 진입하고 있다. 이날 김 여사는 구속 상태로 5차 조사를 받았다. 특검은 29일 오전 김 여사를 구속 기소할 방침이다.

이지훈 기자

2025-08-29 5면

