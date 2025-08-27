구속 갈림길 선 한덕수

이미지 확대 한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.8.27 홍윤기 기자

한덕수 전 국무총리가 27일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 한 전 총리는 내란 우두머리 방조, 위증, 허위공문서 작성 등 6개 혐의를 받고 있다.홍윤기 기자