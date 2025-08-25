메뉴
[포토] ‘대검찰청 압수수색’ 한 내란특검

수정 2025-08-25 11:00
입력 2025-08-25 10:58
1/ 5


12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 심우정 전 검찰총장과 박성재 전 법무부 장관에 대한 강제 수사에 나선 25일 서울 서초구 대검찰청 모습.



이날 내란특검은 박 전 장관의 자택과 법무부, 대검찰청, 서울구치소 등에 대해 압수수색을 진행 중이다.

