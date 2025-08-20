檢 인사위원회 개최...35기 차장검사·38~39기 부장검사 보임

이르면 21일 검찰 중간간부 인사 단행

이미지 확대 더불어민주당, ‘딸 특혜 채용 의혹’ 심우정 총장 고발키로 법무부가 20일 검찰 중간간부 인사를 위한 검찰인사위원회를 개최했다. 지난달 25일 대검검사급(검사장) 신규 보임 인사가 단행된 만큼 고검검사급(부장검사) 인사를 통해 진용을 갖추겠다는 취지로 풀이된다. 사진은 검찰 인사를 앞둔 대검찰청 전경. 뉴시스

법무부가 20일 검찰 중간간부 인사를 위한 검찰인사위원회를 개최했다. 지난달 25일 대검검사급 신규 보임 인사가 단행된 만큼 고검검사급 인사를 통해 진용을 갖추겠다는 취지로 풀이된다.서울신문 취재를 종합하면 이날 오후 2시부터 정부과천청사에서 제171차 검찰인사위원회가 진행됐다. 검찰인사위원회는 검사 3명, 판사 2명, 변호사 2명, 법학교수 2명 등 위원장 포함 11명으로 구성되며 검찰 인사의 시기, 규모 등을 심의한다.이번 인사위원회에서는 사법연수원 35기를 차장검사에, 38~39기를 부장검사에, 40기를 부부장검사에 각각 신규 보임하기로 결정했다.또 필수보직기간을 충족한 검사를 대상으로 인사를 실시하되, 유임 희망을 반영해 하반기 일반검사 인사 규모를 최소한으로 하기로 확정했다.아울러 경향 교류 원칙·지방청 권역별 분산배치 등 인사원칙과 기준을 준수하되, 출산·육아 목적 장기근속제도 등을 통해 개별 사정에 따른 고충 및 희망을 인사에 반영하기로 했다.법무부는 이날 논의를 마치고 이르면 21일에 중간간부 인사를 발표할 것으로 전해졌다. 인사 규모는 400여 명 수준으로 알려졌다.검찰 내부는 정부·여당 중심의 강도 높은 검찰개혁이 진행되고 있어 어수선한 분위기다. 특히 검찰개혁안이 직접수사권 폐지를 골자로 하고 있는 탓에 주요 수사 부서의 인사 배치에도 관심이 쏠린다. 내부에서는 전국 최대 검찰청인 서울중앙지검 1~4차장, 주요 기업 수사를 도맡아하는 서울중앙지검 공정거래조사부장, 여의도를 책임지는 서울남부지검의 1~2차장 등에 이목이 집중되고 있다.하종민 기자