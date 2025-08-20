“뼈 앙상해진 김건희, ‘내가 죽어버려야 남편 산다’고…” 신평 변호사 주장

신평 변호사 “김여사 접견, 수척해진 모습”

“한동훈 배신 안했으면 무한한 영광이었을 것”

이미지 확대 김건희 여사, ‘묵묵부답’ 영장실질심사 출석 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 도착하고 있다. 2025.8.12 사진공동취재단

구속 수사를 받고 있는 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 “내가 죽어버려야 남편에게 살길이 열린다”는 생각을 하고 있다는 근황이 전해졌다.윤 전 대통령의 ‘멘토’로 알려진 신평 변호사는 20일 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 한 언론인의 부탁으로 서울 구로구 남부구치소를 찾아 김 여사를 접견했다며 이같이 밝혔다.신 변호사는 접견실에서 만난 김 여사의 모습에 대해 “너무나 수척해 앙상한 뼈대밖에 남지 않았다”고 설명했다.그러면서 “김 여사는 접견실 의자에 앉자마자 대뜸 ‘선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요’라고 물었다”면서 “(김 여사가) 요즘 이 생각에 골똘히 사로잡혀 있는 듯했다”라고 전했다.신 변호사는 “너무나 황망한 말에 깜짝 놀랐다”면서 “그렇게 생각하시지 말라고 달래며 위안을 주기 위해 ‘인과응보의 원리에 따라 인간은 자신에게 주어진 현세의 고통을 완수해야 자신이 짊어진 업장을 비로소 지울 수 있다’는 최준식 이화여대 교수의 말을 들려줬다”고 덧붙였다.신 변호사는 또 “김 여사는 ‘한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있었겠느냐’고 한탄하기도 했다”면서 “그(한 전 대표)가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것이 아니냐고 했다”고 전했다.김 여사는 지난 12일 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속됐다.김 여사는 지난 14일 한 차례 조사받았으나 대부분 질문에 진술거부권을 행사했으며, 지난 18일 구속 후 두 번째 조사를 받았다.앞서 김 여사는 지난 6월 16일 지병을 이유로 서울아산병원에 입원했다 11일 만에 휠체어에 탄 채 퇴원했다. 이에 대해 윤 전 대통령과 친분이 있는 서정욱 변호사는 “김 여사가 우울증과 저혈압, 어지럼증 등의 증상이 있다”고 전했다.김소라 기자