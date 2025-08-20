“뼈 앙상해진 김건희, ‘내가 죽어버려야 남편 산다’고…” 신평 변호사 주장

신평 변호사 “김여사 접견, 수척해진 모습”
“한동훈 배신 안했으면 무한한 영광이었을 것”
구속 수사를 받고 있는 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 “내가 죽어버려야 남편에게 살길이 열린다”는 생각을 하고 있다는 근황이 전해졌다.
윤 전 대통령의 ‘멘토’로 알려진 신평 변호사는 20일 자신의 소셜미디어(SNS)에 글을 올려 한 언론인의 부탁으로 서울 구로구 남부구치소를 찾아 김 여사를 접견했다며 이같이 밝혔다.
신 변호사는 접견실에서 만난 김 여사의 모습에 대해 “너무나 수척해 앙상한 뼈대밖에 남지 않았다”고 설명했다.
그러면서 “김 여사는 접견실 의자에 앉자마자 대뜸 ‘선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까요’라고 물었다”면서 “(김 여사가) 요즘 이 생각에 골똘히 사로잡혀 있는 듯했다”라고 전했다.
신 변호사는 “너무나 황망한 말에 깜짝 놀랐다”면서 “그렇게 생각하시지 말라고 달래며 위안을 주기 위해 ‘인과응보의 원리에 따라 인간은 자신에게 주어진 현세의 고통을 완수해야 자신이 짊어진 업장을 비로소 지울 수 있다’는 최준식 이화여대 교수의 말을 들려줬다”고 덧붙였다.
신 변호사는 또 “김 여사는 ‘한동훈이 어쩌면 그럴 수가 있었겠느냐’고 한탄하기도 했다”면서 “그(한 전 대표)가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것이 아니냐고 했다”고 전했다.
김 여사는 지난 12일 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속됐다.
김 여사는 지난 14일 한 차례 조사받았으나 대부분 질문에 진술거부권을 행사했으며, 지난 18일 구속 후 두 번째 조사를 받았다.
앞서 김 여사는 지난 6월 16일 지병을 이유로 서울아산병원에 입원했다 11일 만에 휠체어에 탄 채 퇴원했다. 이에 대해 윤 전 대통령과 친분이 있는 서정욱 변호사는 “김 여사가 우울증과 저혈압, 어지럼증 등의 증상이 있다”고 전했다.
김소라 기자
