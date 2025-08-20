김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

기독교 재단이 운영하는 ‘소망교도소’

전과 2범·징역 7년형 이하여야 가능

음주 뺑소니 혐의를 받는 가수 김호중이 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2024.5.24

음주운전 뺑소니 사고로 징역 2년 6개월을 선고받고 복역 중인 트로트 가수 김호중이 민영 교도소로 이감된 사실이 전해졌다. 김호중은 최근까지 서울구치소에서 수감 생활을 해왔다.20일 법조계에 따르면 김호중은 지난 18일 경기도 여주 북내면에 위치한 소망교도소에 입소했다.소망교도소는 국내 최초이자 유일한 민영 교도소로, 기독교 재단법인 아가페가 운영하며 기독교 신앙을 바탕으로 교화 활동을 진행한다.소망교도소의 입소 조건은 까다롭다. 전과 2범 이하, 혹은 징역 또는 금고형 7년 이하여야 하며 공안·마약·조직폭력 사범 등은 제외된다.기존 국영교도소에서 이송 희망자를 법무부에 보고하면 법무부는 이를 검토해 소망교도소에 면담 대상자를 통보한다. 소망교도소는 각 교도소에 방문해 이송 희망자들을 면담하고 법무부와 조율해 이송 희망자를 최종 확정한다.김호중은 종교가 기독교로, 소망교도소의 면담 등 소정의 절차를 거쳐 이송 대상자로 선정된 것으로 알려졌다. 다만 김호중이 먼저 이송을 희망한 것인지는 알려지지 않았다.김호중은 지난해 5월 9일 오후 11시 44분쯤 서울 강남구 압구정동의 한 도로에서 술을 마시고 차를 몰다 중앙선을 침범해 반대편 도로 택시와 충돌한 뒤 달아나고, 매니저 장모씨에게 대신 자수시킨 혐의(특정범죄가중처벌법상 위험운전치상 등)로 구속기소 됐다.김호중은 사고 약 50분 뒤 장씨와 옷을 바꿔입은 채 도피했고 근처 편의점에서 캔맥주를 사 마신 것으로 파악됐다. 김호중은 음주운전 사실을 부인하다 사고 열흘 만에 범행을 시인했다.경찰은 음주운전 혐의도 적용해 김호중을 검찰에 넘겼지만 검찰은 역추산만으로는 음주 수치를 확정하기 어렵다고 보고 음주운전 혐의는 제외했다.1심에서 징역 2년 6개월을 선고받은 김호중은 항소했으나, 반성문을 130장 가량 제출했음에도 2심에서도 형량이 유지됐다. 대법원에 상고했던 김호중은 이를 취하해 형량이 확정됐다.김소라 기자