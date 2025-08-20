정성호, 관봉권 띠지 분실 남부지검 감찰 지시… 김건희 특검, ‘건진법사’ 전성배 구속영장 청구

샤넬백·다이아목걸이 전달 의혹

金, 오늘 조사 불출석 사유서 제출

내란 특검, 한덕수·비단아씨 조사

이미지 확대 한덕수(왼쪽) 전 국무총리가 19일 내란 특검 조사를 받기 위해 서울 서초구 서울고등검찰청으로 들어가고 있다.

연합뉴스

2025-08-20 10면

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)이 19일 ‘건진법사’ 전성배 씨에 대해 구속영장을 청구했다. 정성호 법무부 장관은 서울남부지검이 전씨 자택에서 확보한 ‘돈다발 관봉권’의 띠지를 분실한 것과 관련해 감찰 등 진상 파악 조치를 지시했다.박상진 특검보는 이날 정례 브리핑에서 “청탁 의혹 사건과 관련해 전씨에 대해 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다”고 밝혔다. 특검은 전날 13시간에 걸친 전씨 조사에서 전씨 진술이 일관되지 않은 점 등을 들어 증거인멸 우려와 도망 염려가 있다고 판단했다. 전씨는 2022년 4∼8월 통일교 현안 해결을 청탁받은 뒤 김 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등을 전달했다는 의혹을 받는다. 또 2022년 6월 지방선거를 앞두고 정계 관련자들로부터 기도비 명목으로 돈을 받고 김 여사에게 공천을 부탁했다는 의혹도 있다.정 장관은 관봉권 띠지 분실 관련 “매우 엄중한 사안이므로 진상파악과 책임소재 규명을 위한 감찰 등 필요한 모든 조치를 취하도록 지시했다”고 말했다. 이에 대검찰청은 감찰3과장을 팀장으로 하는 조사팀을 구성해 감찰에 착수했다. 앞서 남부지검은 지난해 12월 전씨 자택을 압수수색해 현금다발을 확보했는데, 이 중 5000만원어치 신권은 한국은행이 밀봉한 관봉권이었다. 그런데 자금 출처 규명의 핵심 증거인 돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등의 정보가 적힌 관봉권 띠지와 스티커를 검찰이 분실한 것이라 논란이 일고 있다.이런 가운데 김 여사는 20일 오전 10시 조사에 출석할 수 없다고 사유서를 제출했고, 이에 특검은 21일 10시로 미뤄 다시 통보하고 법원에 김 여사의 구속기간 연장을 신청하기로 했다.12·3 비상계엄 관련 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀(내란 특검)은 노상원 전 정보사령관의 단골 무속인 ‘비단아씨’ 이선진씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 내란 특검은 이씨에 대한 조사를 통해 노 전 사령관 수첩의 진위 등을 파악할 전망이다. 내란특검은 이날 한덕수 전 총리도 피의자 신분으로 불러 조사했다. 특검은 한 전 총리에 대해 구속영장을 청구할 방침인 것으로 알려졌다.한편 국방부는 이날 비상계엄에 관여한 부대를 대상으로 당시 임무와 역할에 대한 전방위 조사에 착수했다. 과도하게 임무를 수행한 부대나 장병에 대한 징계나 처벌을 염두에 둔 조치다.하종민·류재민·김임훈 기자