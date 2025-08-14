특검 “김건희, 2시간 조사 대부분 진술 거부…18일 다시 소환”

“진술거부권 행사에 조사 2시간 40분만에 끝나”

김건희 여사, '묵묵부답' 영장실질심사 출석 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지법에 도착하고 있다. 2025.8.12

김건희 여사의 각종 의혹을 수사중인 민중기 특별검사팀이 14일 김 여사가 구속 수감된 뒤 처음 소환해 조사했지만, 김 여사가 진술거부권을 행사하면서 조사는 2시간여만에 끝났다.문홍주 특검보는 이날 브리핑에서 “오늘(14일) 피의자 김건희씨를 상대로 부당 선거개입과 공천 개입 관련 조사를 진행했다”며 “피의자는 현재 조사를 마치고 조서 열람 중”이라고 밝혔다.특검에 따르면 김 여사는 이날 오전 9시 56분 조사해 오전 11시 27분에 오전 조사를 마친 뒤, 오후 1시 32분 조사를 재개해 2시 10분에 끝났다.쉬는 시간을 제외한 총 조사 시간은 2시간 40분에 불과했다. 문 특검보는 “공천개입 중 여론조사에 대한 질문을 준비했으며 질문을 마쳤다”면서 “피의자가 대부분 피의사실에 대해 진술거부권을 행사해 조사는 일찍 종료됐다”고 설명했다.특검팀은 오는 18일 김 여사를 추가로 소환해 조사할 예정이다.김 여사는 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는다. 각각 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹 등의 혐의를 받는다.김 여사는 지난 13일 서울 구로구 서울남부구치소에 수감됐다. 앞서 서울구치소에 구속 수감된 윤석열 전 대통령에 이어 헌정 사상 최초로 전직 대통령 부부가 동시에 수감되는 사태를 맞았다.김소라 기자