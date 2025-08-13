[포토] 조태용 전 국가안보실장, 해병특검 3차 출석

1 / 3 이미지 확대 조태용 전 국가안보실장, 해병특검 3차 출석 조태용 전 국가안보실장이 13일 피의자 신분으로 조사받기 위해 서울 서초구 순직해병특별검사팀에 출석하고 있다. 앞서 조 전 실장은 지난달 29일과 이달 8일 이틀에 걸쳐 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 두 차례 조사받은 바 있다. 2025.8.13 연합뉴스

조태용 전 국가안보실장이 13일 피의자 신분으로 조사받기 위해 서울 서초구 순직해병특별검사팀에 출석하고 있다.앞서 조 전 실장은 지난달 29일과 이달 8일 이틀에 걸쳐 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 두 차례 조사받은 바 있다.온라인뉴스팀