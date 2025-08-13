[단독]5000만원 ‘바쉐론 시계’ 사업가 “김건희로부터 500만원 받아… 차액 못받았다”

이미지 확대 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 퇴장하고 있다.

김건희 여사에게 고가의 명품 시계를 건넨 것으로 지목된 사업가 서모씨가 특검 조사에서 “수천만원에 달하는 시계 구매 대금 대부분을 받지 못했다”는 취지의 진술을 한 것으로 파악됐다. 단순한 ‘대리 구매’였다는 기존 주장과 배치되는 대목이다. 김건희 특검은 서씨가 김 여사에게 선물한 시계의 행방과 청탁 여부 등에 대한 수사를 이어갈 전망이다.13일 서울신문의 취재에 따르면 서씨는 지난 8일 특검의 소환조사에서 “김 여사로부터 시계 구매 대금 명목으로 현금 500만원을 받았다”면서 “차액 3000만원은 받지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 확인됐다. 서씨가 김 여사에게 건넨 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 시계는 시가 5000만원 짜리지만, 서씨는 상품권 할인 등을 받아 3500만원을 들여 시계를 샀다고 주장하고 있다.서씨는 시계를 김 여사에게 건넨 경위에 대해서도 특검에 진술한 것으로 파악됐다. 그는 “김 여사가 내가 착용하고 있는 시계를 보고 ‘예쁘다. 갖고 싶다’고 해서 사다준 것”이라면서 “할인을 더 받기 위해 백화점상품권 판매업자의 계좌에 3500만원을 입금해 구매했고, 김 여사가 사는 서울 서초구 아크로비스타 근처에서 만나 시계를 전달했다”고 말했다. 그는 “김 여사가 시계를 받은 날, 내가 쓰던 명품 안경에도 관심을 가졌다”며 “‘안경 예쁘네’ 그러면서 한 번 써보기도 했다”고 덧붙였다.서씨는 또 “2023년 1월쯤 김 여사가 ‘발신 없음’으로 수신되는 비화폰으로 전화해 ‘공직기강실에서 내 이름을 팔고 다닌다고 연락이 왔다. 말 조심해 달라’며 질책한 뒤로 김 여사와의 인연이 끊어졌다”는 취지로 진술했다. 서씨가 2022년 9월 시계를 김 여사에게 전달한 뒤로도 수개월 간 관계를 이어간 정황이 확인되는 대목이다.특검은 아직 실물 시계를 확보하지 못한 상태다. 지난 25일 김여사의 오빠 김진우씨 장모 집을 압수수색하는 과정에서 바쉐론 콘스탄틴 시계의 상자와 정품 보증서만 확보했다. 서씨는 “시계가 어디에 있는지는 알지 못한다”고 밝했다.특검은 서씨가 로봇개 사업 수주를 청탁하기 위해 김 여사에게 바쉐론 콘스탄틴 시계를 선물한 것으로 의심하고 있다. 지난 2022년 9월 서씨의 업체가 대통령경호처와 경호용 로봇개 납품 수의계약을 체결한 사실이 알려지며 논란이 됐다. 특검은 실제 김 여사가 500만원을 지급한 것이 맞는지, 사업 수주의 대가로 시계를 받았는지 등을 중심으로 수사를 이어나갈 전망이다.김임훈 기자