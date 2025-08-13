내란특검 “김용현, 오물풍선 ‘원점타격’ 지시하며 의장 배제” 진술 확보

평양 무인기 이어 오물풍선 원점타격 준비 지시 정황
합참의장, 작전본부장 반대에 무산...특검조사 속도
12·3 비상계엄 관련 수사를 담당하는 조은석 특별검사팀(내란 특검)은 김용현 전 국방부 장관이 오물풍선 부양 대응을 지시하며 김명수 합동참모본부 의장(해군 대장)을 의도적으로 배제하려 한 정황을 포착하고 수사를 진행하고 있다.
13일 법조계에 따르면 특검은 합참 고위 관계자 조사를 통해 지난해 11월 18일 김 전 장관이 이승오 합참 작전본부장(중장)에게 “다음 오물풍선이 오면 나에게 ‘상황 평가 결과 원점 타격이 필요하다’고 보고해라. 그러면 내가 지상작전사령부에 지시하겠다”며 “내가 지시한 것을 김 의장에게 보고하지 말라”는 취지로 지시했다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.
다만 이 본부장은 해당 지시에 따르지 않고 김 전 장관 지시 내용을 김 의장에게 보고했고, 이에 대한 대응책을 세운 것으로 알려졌다. 대응책에는 김 전 장관 지시가 내려올 경우 ‘합참과 예하부대와 연결된 화상회의를 끊고, 합참 내 결심지원실로 이동하실 것을 전달한 후 안보실과 공유하자’는 내용이 포함됐다.
비상계엄 선포 나흘 전인 11월 29일에는 김 전 장관이 합참에 ‘본인이 지시하면 원점 타격이 곧바로 이뤄질 수 있도록 절차를 간소화하는 방향으로 지침을 재작성하라’는 취지의 지시를 내렸다는 진술도 함께 확보했다. 합참은 오히려 ‘원점 타격은 국방부와 합참뿐만 아니라, 작전지휘관들 승인 후 유엔사령부 통보’하도록 하는 복잡한 절차를 마련해 보고한 것으로 전해졌다.
특검은 김 전 장관이 합참을 의도적으로 배제한 배경에 이 같은 내용이 반영됐을 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.
하종민 기자
