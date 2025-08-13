내란 특검, 추경호 계엄 직후 ‘홍철호·한덕수·尹’과 연쇄 통화 내역 확보

해제 의결 방해 위해 ‘공조’ 의심

국힘 의원에 수사협조 서한 발송

채해병 특검, 임종득 피의자 소환

이미지 확대 임종득 국민의힘 의원이 12일 서울 서초구 채해병 특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 지난달 2일 출범한 특검팀이 현역 의원을 소환한 것은 처음이다.

12·3 비상계엄 관련 수사 중인 조은석 특별검사팀(내란 특검)이 비상계엄 선포 직후 추경호 전 국민의힘 원내대표가 당시 홍철호 대통령실 정무수석, 한덕수 국무총리, 윤석열 대통령과 연이어 통화한 내역을 확보했다. 내란 특검은 추 전 원내대표가 해당 통화에서 계엄 관련 협조 요청을 받은 것으로 의심하고 있다.12일 서울신문 취재를 종합하면 내란 특검은 추 전 원내대표와 홍 전 수석이 비상계엄이 선포됐던 지난해 12월 3일 오후 10시 56분쯤 통화한 기록을 확보했다.또 특검은 추 전 원내대표가 홍 전 수석과 통화한 이후 오후 11시 12분쯤 한 전 총리와 통화했고, 이어 오후 11시 22분쯤에는 윤 전 대통령과 통화한 사실도 파악했다.특검은 국민의힘 의원들 대다수가 계엄 해제 표결에 참석하지 못한 배경에 추 전 원내대표 등이 관여돼 있다고 보고 있다. 특히 추 전 원내대표가 윤 전 대통령 등과 잇달아 통화하면서 비상계엄 국면에서 협조 요청을 받았고, 이를 실제 이행했을 가능성을 의심하고 있다.특검이 계엄 해제 국회 의결 방해와 관련해 최근 국민의힘 의원들에게 우편으로 수사 협조 요구서를 발송한 사실도 추가로 확인됐다. 박억수 특검보 명의의 요구서에는 “의원님의 의정 활동 등을 감안해 조사 일정을 협의하고자 한다. 조사 방식과 장소 등도 의원님의 의사를 최대한 존중하도록 하겠다”는 내용이 담겼다. 특검은 의원들과 13~19일 중으로 조사 일자를 협의하려는 것으로 전해졌다.한편 채해병 순직 사건을 조사하는 이명헌 특별검사팀(채해병 특검)은 채해병 순직 당시 국가안보실 2차장이었던 임종득 국민의힘 의원을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.하종민·김임훈·고혜지 기자