[포토] 통일교 총재 비서실장 특검 소환

수정 2025-08-08 10:55
입력 2025-08-08 10:10
1/ 3


한학자 통일교 총재 비서실장인 정모 씨가 8일 조사를 받기 위해 민중기 특별검사팀이 있는 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트로 출석하고 있다.



정씨는 통일교 측이 2022년 4∼8월께 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 다이아몬드 목걸이와 샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의를 받는다.

