특검 “김건희씨 구속영장 청구”…첫 소환조사 하루만에

이미지 확대 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 6일 서울 종로구 민중기 김건희 특별검사팀 사무실에 자본시장법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.8.6 오장환 기자

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 7일 김 여사에 대한 구속영장을 청구했다.특검팀은 이날 언론 공지를 통해 “오후 1시 21분쯤 김건희씨에 대한 구속영장을 청구했다”고 밝혔다.김 여사에 대한 구속영장 청구는 지난달 2일 특검팀이 현판식을 열고 수사를 정식 개시한 지 36일 만이다.특검팀은 전날 김 여사를 처음 소환조사한 뒤 하루 만에 전격 구속영장을 청구했다.전날 소환조사에서 특검팀은 도이치모터스 주가조작 의혹(자본시장법 위반 혐의), 명태균 공천개입 의혹(정치자금법·공직선거법 위반 및 뇌물수수 혐의), 건진법사 청탁 의혹(알선수재) 등을 조사한 것으로 파악됐다.또 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 회의 참석을 위해 스페인을 방문했을 당시 착용한 고가 목걸이를 재산신고 내역에서 누락한 혐의에 대해서도 캐물은 것으로 전해졌다.김 여사는 혐의를 대체로 부인한 것으로 알려졌다.특검팀은 우선 이들 혐의를 구속영장 청구서에 명시했을 것으로 보인다.양평고속도로 노선 변경 압력 의혹, 양평공흥지구 개발 특혜 의혹 등 다른 수사대상 사건은 향후 추가 소환조사를 통해 들여다볼 것으로 전망된다.신진호 기자