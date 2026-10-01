JW생활건강, 바르는 흉터 케어 ‘닥터클라로 메디스카겔’ 출시

실리콘, D-판테놀 성분으로 흉터 보호·아문 상처 관리
끈적거림 없이 빠른 건조로 흉터 관리 불편함 최소화
‘닥터클라로 메디스카겔’은 화상이나 일반적 수술, 외상 등으로 인해 발생한 비후성 흉터와 켈로이드 흉터 관리를 목적으로 사용하는 겔 타입의 2등급 의료기기(국소 하이드로겔 창상 피복재)다.
이 제품은 흉터를 외부로부터 보호하고 아문 상처 관리에 효과적인 ‘실리콘’과 ‘D-판테놀’ 성분을 함유했다. 어른은 물론 아이들까지 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 제품이다.
특히 가볍게 밀착되는 겔 타입 텍스처로 피부에 깔끔하게 흡수되어, 국소 부위부터 넓은 부위의 흉터에도 집중적인 케어가 가능하다.
또 끈적임이 적고 자연적으로 빠르게 건조되는 것이 특징이다. 도포 후에도 메이크업이 가능해 일상에서 겪는 흉터 관리의 불편함을 줄였다.
‘닥터클라로 메디스카겔’은 JW생활건강 공식 쇼핑몰인 ‘JW-ON’과 네이버 스마트스토어 등에서 구입할 수 있다.
JW생활건강 관계자는 “꾸준한 흉터 관리를 위해 외출 전이나 메이크업 전에도 부담 없이 바를 수 있도록 사용감을 높인 제품”이라고 설명했다. 이어 “앞으로도 소비자의 일상 속 불편함을 세심하게 해소하고, 온 가족이 믿고 쓸 수 있는 안전한 의료기기를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
이병문 의학전문기자
세줄 요약
- JW생활건강, 흉터 관리 신제품 출시
- 화상·수술·외상 흉터용 겔 타입 의료기기
- 실리콘·D-판테놀 함유, 메이크업 전 사용
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