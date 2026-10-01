세브란스병원, ‘인공 심장펌프’ 임펠라 활용 고난도 심혈관 시술 성공

86세 고위험 환자 심장 기능 유지하며 석회화된 관상동맥 치료

국내 임펠라 적용 사례 중 TAVI 시술 환자에게 사용한 첫 사례

이미지 확대 안철민 교수(가장 오른쪽), 이상협 교수(오른쪽에서 두번째) 등 의료진이 임펠라를 이용해 시술을 진행하고 있다.

세줄 요약 임펠라 활용 고위험 관상동맥 시술 국내 최초 성공

TAVI·과거 심장수술 이력 환자에 적용, 쇼크 위험 관리

심장 부담 줄이고 주요 장기 혈류 유지하며 치료

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세브란스병원이 경피적 대동맥판막삽입술(TAVI)을 받은 중증 심부전 환자에게 초소형 인공 심장펌프인 ‘임펠라(Impella)’를 이용해 국내 최초로 고위험 관상동맥 시술에 성공했다.세브란스병원 심장내과 안철민·이상협 교수팀은 심장 기능이 저하돼 심장성 쇼크로 인한 시술 중 사망 위험성이 컸던 86세 남성 김 모 씨에게 임펠라를 삽입한 상태에서 고위험 경피적 관상동맥중재술(PCI)을 지난달 14일 성공적으로 시행했다고 1일 밝혔다.김 씨는 2010년 관상동맥우회술(CABG)에 이어 올 7월 경피적 대동맥판막삽입술(TAVI)을 받았다. CABG는 좁아지거나 막힌 관상동맥을 우회할 새 혈관 개통 수술이다. TAVI는 가슴을 여는 대신 인공판막을 혈관으로 삽입해 좁아진 대동맥판막을 치료한다. 이미 심장 수술을 받은 데다 고령인 김 씨는 일반적인 관상동맥중재술(PCI)을 시행하기에는 위험이 컸다. 혈관 석회화가 심해 혈액 공급이 원활하지 못할 수 있어서다.의료진은 시술 중 심장성 쇼크 진행을 막고 혈액순환을 안정적으로 유지하기 위해 임펠라를 먼저 삽입했다. 임펠라는 허벅지 부위 동맥을 통해 심장 안으로 넣는 가느다란 펌프 장치다. 좌심실 안의 혈액을 끌어올려 대동맥으로 직접 보내면서 심장이 해야 할 펌프 작용을 대신한다.이를 통해 쇼크 상태에서도 관상동맥과 뇌, 신장 등 주요 장기로 향하는 혈류를 적절히 유지할 수 있다. 기존에 사용하던 에크모(ECMO)에 비해 임펠라는 기기 삽입 과정에서의 부담이 적어 심장성 쇼크 환자나 시술 위험이 큰 관상동맥질환 환자에게 적용할 수 있는 최신 기구다.임펠라를 사용한 의료진은 고위험 관상동맥 시술을 성공적으로 마무리했다. 김 씨는 중환자실에서 경과를 관찰한 후 시술 다음 날 일반 병동으로 이동했으며, 회복 과정을 거쳐 18일 퇴원했다.이번 사례는 국내 임펠라 사용 사례 가운데 TAVI를 받은 환자를 대상으로 고위험 관상동맥중재술을 시행한 유일한 사례다. 과거 심장수술과 대동맥판막 시술을 모두 받은 고령·고위험 환자에게 새로운 치료 선택지를 제시했다는 데 의미가 있다.안철민 교수는 “이번 환자는 심장 기능과 관상동맥 상태 등을 고려할 때 시술 과정에서 혈압과 전신 혈액순환이 불안정해질 위험이 매우 컸다”며 “임펠라로 심장의 부담을 줄이고 혈액순환을 유지한 덕분에 심하게 석회화된 병변을 안전하게 치료할 수 있었다”고 말했다.이상협 교수는 “임펠라는 심장성 쇼크 상태에서 기존 방식만으로 치료하기 어려웠던 환자에게 적극적인 관상동맥 치료를 시행할 수 있도록 돕는다”며 “환자의 상태를 면밀히 평가해 적절한 대상자를 선정하고 안전한 치료 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.이병문 의학전문기자