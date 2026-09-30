SK케미칼, MSCI ESG 평가 최고 등급 ‘AAA’ 획득…국내 화학사 유일

2021년 BBB에서 5년 만에 최상위 등급 도약…탈탄소·환경·거버넌스 고도화 결실

이미지 확대 SK케미칼이 MSCI ESG 평가에서 최고등급인 ‘AAA’를 획득했다. AAA는 MSCI ESG 평가의 7개 등급 가운데 가장 높은 등급이다. 아래 사진은 SK케미칼 전경

세줄 요약 MSCI ESG 평가 최고등급 AAA 획득

국내 화학사 중 SK케미칼만 달성

재생에너지·저탄소 전환 성과 부각

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SK케미칼(대표 안재현)은 세계적인 투자 정보 제공 기관인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)의 ESG 평가에서 최상위 등급인 ‘AAA’를 받았다고 30일 밝혔다. 이는 2021년 BBB 등급을 받은 지 불과 5년 만에 거둔 성과로, AAA는 MSCI ESG 평가의 7개 등급 가운데 가장 높은 등급이다.MSCI가 분류한 화학 산업군(Commodity ＆ Diversified Chemicals) 내 국내 기업 중 AAA 등급을 획득한 곳은 SK케미칼이 유일하다.이번 평가는 고탄소 배출 구조로 인해 ESG 경영의 사각지대로 꼽히던 화학 업계에서 이뤄낸 독보적인 성과라는 점에서 시장의 큰 주목을 받고 있다.MSCI ESG 평가는 전 세계 기업의 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 관련 주요 리스크 및 기회 관리 역량을 동종 업계와 비교·분석하는 대표적 글로벌 지표다.글로벌 기관투자자와 자산운용사들이 투자 포트폴리오를 구성하거나 비재무적 위험 요소를 점검할 때 핵심 기준으로 활용하는 만큼, 이번 AAA 등급 획득은 SK케미칼의 자본시장 내 신뢰도를 크게 향상시킬 것으로 기대된다.SK케미칼의 이번 등급 상승은 단순한 선언적 구호에 그치지 않고 환경과 거버넌스 전반에서 실질적인 체질 개선을 이뤄낸 결과다. 회사는 2021년 BBB 등급에 머물렀으나 2022년 A, 2023년 AA로 매년 한 단계씩 빠르게 등급을 올려온 끝에 올해 최고 자리에 올랐다. 특히 환경(E) 분야에서의 구체적인 실행력이 높은 평가를 받았다.SK케미칼은 재생에너지 도입 확대와 저탄소 연료 전환을 골자로 하는 중장기 탄소감축 로드맵을 체계적으로 이행해 왔다. 또한 전 사업장에 국제 환경경영시스템(ISO 14001)을 적용해 환경 리스크를 상시 점검하고 있으며, 수자원 리스크 분석 및 사용량 감축 목표 수립을 통해 물 스트레스 해소에도 앞장서고 있다.지배구조(G) 측면에서도 이사회의 전문성과 독립성을 대폭 강화하여 이사회 중심의 투명한 경영 체계를 정착시켰다. 이를 통해 주주 가치를 제고하고 책임 있는 의사결정 프로세스를 구축했다는 평가다.화학 산업은 전통적으로 탄소 배출량이 많고 환경 리스크 부담이 높아 ESG 평가에서 고득점을 취득하기 어려운 분야로 꼽힌다. 그러나 SK케미칼은 이번 평가를 통해 그린 케미컬 중심의 사업 구조 전환과 선제적 리스크 관리가 글로벌 시장에서 통한다는 점을 입증했다. ESG가 단순한 CSR(기업의 사회적 책임) 차원을 넘어 글로벌 투자 유치와 기업 가치 제고를 위한 ‘핵심 경쟁력’임을 보여준 대표적 사례다.안재현 SK케미칼 사장은 “ESG는 사회적 기여를 넘어 기업의 신뢰도와 투명성을 결정짓는 필수 경쟁 요소”라며 “앞으로도 한층 정교해지는 글로벌 기준에 발맞춰 선제적으로 관리 체계를 정비하고 ESG 전 영역에서의 역량을 더욱 고도화해 나갈 것”이라고 밝혔다.SK케미칼의 AAA 등급 획득은 글로벌 탄소중립과 공급망 ESG 규제가 강화되는 시점에서 국내 화학 업계 전반에 친환경·고부가가치 구조로의 전환 필요성을 상기시키는 중요한 이정표가 될 전망이다.이병문 의학전문기자